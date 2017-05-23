Видео. В пустыне человек напоил водой змею

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Сегодня, 18:16.
Жизнь

Человек увидел в раскаленных песках Саудовской Аравии изнывающую от жажды змею.

Змея.
Змея. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Незнакомец дал пресмыкающемуся напиться воды.

Змею, встреченную предположительно в пустыне Руб-эль-Хали, поили из большого шприца. Утолив жажду, животное предпочло исчезнуть.

Интернет-пользователи одобрили поступок человека, пишет "Росбалт".

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