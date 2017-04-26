Видео. В Рыбинске Путину подарили соленые огурцы

Глава государства удивился, что этим даритель ограничился.

Ярославский бизнесмен привез Путину соленые огурцы собственного изготовления.

Путин: К огурцам больше ничего не привезли?

- У коллег есть! pic.twitter.com/BpQksqf4eL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 апреля 2017 г.

На встрече президента РФ с деловыми кругами Ярославской области присутствовал учредитель историко-культурного комплекса "Вятское" Олег Жаров, пишет РИА Новости.

Жаров рассказал Путину об интересе к ним иностранной прессы. По его мнению, это хорошая пропаганда и для России, и для области. Учредитель "Вятского" добавил, что от них "не вылезают и послы", в том числе из Соединенных Штатов и Франции.

"Может, к вам их и переселим?" — пошутил президент.

Однако разговорами о послах Жаров не ограничился. Он поделился с первым лицом государства технологией засолки огурцов в ямах и даже подарил Путину образец продукции.

"К огурцам больше ничего?" — снова пошутил российский лидер, пишет znak.com.

Это не первый странный подарок Владимиру Путину, пишет Forbes. Так, в 2012 президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин подарил ему картину под названием "Письмо Путину", купленную в Екатеринбурге. На ней изображены сельчане, собравшиеся за столом на фоне сразу нескольких церквей.

На следующий год в Ганновере канцлер Германии Ангела Меркель подарила российскому президенту часы с кукушкой, на которых изображен гербовый германский орел. Вряд ли это был намек на постоянные опоздания Путина. Но уже в 2014 году Меркель пришлось ждать с ним встречи 4 часа — президент задержался с официальным визитом в Белграде.

Однако наиболее часто Владимиру Путину дарят животных. В частности, он получил черного лабрадора Конни, болгарскую овчарку Баффи, двухмесячную уссурийскую тигрицу Машу, белую козочку Сказку, щенка редкой породы акита-ину Юме и, наконец, самую маленькую лошадку в мире — всего 54 см в холке — Гуппи (затем переименованную в Вадика).