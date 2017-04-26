Видео. В Рыбинске Путину подарили соленые огурцы

Во время поездки в Рыбинск Ярославской области на НПО "Сатурн" президент РФ Владимир Путин получил неожиданный подарок от одного из участников встречи — огурцы собственной засолки.
Глава государства удивился, что этим даритель ограничился.
Ярославский бизнесмен привез Путину соленые огурцы собственного изготовления.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 апреля 2017 г.
Путин: К огурцам больше ничего не привезли?
- У коллег есть! pic.twitter.com/BpQksqf4eL
На встрече президента РФ с деловыми кругами Ярославской области присутствовал учредитель историко-культурного комплекса "Вятское" Олег Жаров, пишет РИА Новости.
Жаров рассказал Путину об интересе к ним иностранной прессы. По его мнению, это хорошая пропаганда и для России, и для области. Учредитель "Вятского" добавил, что от них "не вылезают и послы", в том числе из Соединенных Штатов и Франции.
"Может, к вам их и переселим?" — пошутил президент.
Однако разговорами о послах Жаров не ограничился. Он поделился с первым лицом государства технологией засолки огурцов в ямах и даже подарил Путину образец продукции.
"К огурцам больше ничего?" — снова пошутил российский лидер, пишет znak.com.
Это не первый странный подарок Владимиру Путину, пишет Forbes. Так, в 2012 президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин подарил ему картину под названием "Письмо Путину", купленную в Екатеринбурге. На ней изображены сельчане, собравшиеся за столом на фоне сразу нескольких церквей.
На следующий год в Ганновере канцлер Германии Ангела Меркель подарила российскому президенту часы с кукушкой, на которых изображен гербовый германский орел. Вряд ли это был намек на постоянные опоздания Путина. Но уже в 2014 году Меркель пришлось ждать с ним встречи 4 часа — президент задержался с официальным визитом в Белграде.
Однако наиболее часто Владимиру Путину дарят животных. В частности, он получил черного лабрадора Конни, болгарскую овчарку Баффи, двухмесячную уссурийскую тигрицу Машу, белую козочку Сказку, щенка редкой породы акита-ину Юме и, наконец, самую маленькую лошадку в мире — всего 54 см в холке — Гуппи (затем переименованную в Вадика).
- Бийский студент вручил Путину черный пояс с надписью "лучший в мире президент"
- Россиянин привёз в подарок Путину на Новый год топор, два ножа и вилку
- Охрана задержала перуанку, которая хотела подарить свитер Путину
- Путину подарили золотую колыбель Крыма
- Бабушка из Уфы передала Путину теплые носки и записку
- Фотофакты. Путин поужинал с аргентинской президентшей и получил в подарок гармошку для танго
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.