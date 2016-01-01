Видео. В России устроили давку за бесплатную кока-колу

На видео видно, как толпа людей пытается остановить грузовик, который двигался по городской площади. Как отмечает ГТРК "Башкортостан", несмотря на то, что рядом дежурили полицейские, "люди, в том числе дети, буквально бросались под колеса машин".

Из так называемого "Рождественского каравана" впоследствии вышли несколько человек в костюмах Санта-Клауса и начали раздавать бесплатную газировку. Вокруг них, как подчеркивается, сразу образовалась толпа и началась давка. Организаторы пытались успокоить людей, однако на их просьбы никто не отреагировал, пишет Газета.Ru.