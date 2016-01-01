Видео. В России устроили давку за бесплатную кока-колу

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Сегодня, 18:42.
Жизнь

Жители Уфы устроили давку во время акции от компании Coca-Cola, в ходе которой всем желающим раздавали бесплатную газировку.

Дед Мороз.
Дед Мороз. Фото: СС0.

На видео видно, как толпа людей пытается остановить грузовик, который двигался по городской площади. Как отмечает ГТРК "Башкортостан", несмотря на то, что рядом дежурили полицейские, "люди, в том числе дети, буквально бросались под колеса машин".

Из так называемого "Рождественского каравана" впоследствии вышли несколько человек в костюмах Санта-Клауса и начали раздавать бесплатную газировку. Вокруг них, как подчеркивается, сразу образовалась толпа и началась давка. Организаторы пытались успокоить людей, однако на их просьбы никто не отреагировал, пишет Газета.Ru.

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