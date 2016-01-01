Видео. В России устроили давку за бесплатную кока-колу

Жители Уфы устроили давку во время акции от компании Coca-Cola, в ходе которой всем желающим раздавали бесплатную газировку.
На видео видно, как толпа людей пытается остановить грузовик, который двигался по городской площади. Как отмечает ГТРК "Башкортостан", несмотря на то, что рядом дежурили полицейские, "люди, в том числе дети, буквально бросались под колеса машин".
Из так называемого "Рождественского каравана" впоследствии вышли несколько человек в костюмах Санта-Клауса и начали раздавать бесплатную газировку. Вокруг них, как подчеркивается, сразу образовалась толпа и началась давка. Организаторы пытались успокоить людей, однако на их просьбы никто не отреагировал, пишет Газета.Ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.