Видео. В сети обсуждают новый треш-клип "Ленинграда"

Группа "Ленинград" выпустила новый треш-клип на песню "Кольщик". Ролик смонтирован в обратном порядке, и зрители видят историю с конца. Практически сразу, пользователи интернета "перекрутили" видео, чтобы посмотреть историю сначала.
Режиссером видео стал Илья Найшуллер, автор нашумевшего фильма "Хардкор" и нового клипа популярного канадского исполнителя The Weeknd "Face Alarm".
Пользователи YouTube провели параллель между клипом Найшуллера и фильмами Тарантино - такие же кровавые и трешовые.
Многие пользователи оценили эффект "наоборот" и качество клипа, но от самой песни оказались не в восторге.
"Предлагаю все средства Фонда кино передать Найшулеру и Ко", — пишут юзеры.
В клипе также можно заметить исполнительницу главной роли в "Экспонате" Юлию Топольницкую.
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