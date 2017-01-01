Видео. В сети обсуждают новый треш-клип "Ленинграда"

Режиссером видео стал Илья Найшуллер, автор нашумевшего фильма "Хардкор" и нового клипа популярного канадского исполнителя The Weeknd "Face Alarm".

Пользователи YouTube провели параллель между клипом Найшуллера и фильмами Тарантино - такие же кровавые и трешовые.

Многие пользователи оценили эффект "наоборот" и качество клипа, но от самой песни оказались не в восторге.

"Предлагаю все средства Фонда кино передать Найшулеру и Ко", — пишут юзеры.

В клипе также можно заметить исполнительницу главной роли в "Экспонате" Юлию Топольницкую.