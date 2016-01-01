Видео. В Сибири девушка замёрзла насмерть у порога школы

Несмотря на то, что на улице было много людей, ей никто не помог. Прохожие нашли тело девушки около входа в школу в районе 8:00 утра. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как девушка упала, затем пыталась подняться, но уже не смогла. В итоге она замерзла и скончалась.

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