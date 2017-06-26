В соцсетях спорят о гуманности конкурса с перетягиванием лошади на "АлтайФесте"

Представитель компании "Российский ипподром" Владимир Жадовский пояснил телеканалу "Катунь 24", что происходящее на видео — это тренировка для лошади породы "сибирский тяжеловоз".

Публикация от 🌚🌚 (@alliicee_tr) Июн 25 2017 в 2:17 PDT

По сведениям Жадовского, процесс, происходивший на видео — это исторически сложившаяся практика, тренировка на выносливость. Это соревнование по проверке сил лошади.

На "АлтайФесте" прошло четыре подобных турнира. В трех турнирах победила лошадь, а в последнем, четвертом, люди. Именно последний турнир и попал на видео.