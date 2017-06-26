В соцсетях спорят о гуманности конкурса с перетягиванием лошади на "АлтайФесте"

В "Инстаграме" появилось видео одной из "забав" на празднике "АлтайФест". На ролике видно, как несколько человек тянут канат, к которому привязана лошадь. С другой стороны ее удерживают за поводья. В конце концов конь спотыкается и падает, с него слетает упряжь. Запись вызвала недовольство у пользователей социальных сетей.
Представитель компании "Российский ипподром" Владимир Жадовский пояснил телеканалу "Катунь 24", что происходящее на видео — это тренировка для лошади породы "сибирский тяжеловоз".
По сведениям Жадовского, процесс, происходивший на видео — это исторически сложившаяся практика, тренировка на выносливость. Это соревнование по проверке сил лошади.
На "АлтайФесте" прошло четыре подобных турнира. В трех турнирах победила лошадь, а в последнем, четвертом, люди. Именно последний турнир и попал на видео.
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