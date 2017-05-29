Видео. В США во время грозы заметили несколько НЛО

Подзарядку НЛО от грозового фронта снял на видео житель одного из домов, расположенного рядом с озером, над которым пролетал объект.

В левой части экрана можно увидеть несколько темных объектов. Один из них неподвижно завис между грозовыми облаками и горизонтом. Его особенно хорошо видно во время ярких вспышек молний.

Также на видео можно заметить другой неопознанный объект. После очередного мощного разряда молнии, прямо из цента грозового фронта на большой скорости вылетел большой белый НЛО. Объект, состоящий, по-видимому, из двух расположенных друг над другом частей, направился в ту же левую часть экрана и, описав большую дугу, снова скрылся в облаках, немного левее первого НЛО.