Видео. В Волгограде на корпоративе в день траура произошла драка со стрельбой

В Волгограде в день общенационального траура по погибшим при крушении Ту-154 прошел новогодний корпоратив с участием 70 человек из разных организаций.
Конфликт начался из-за женщины. Выпившие мужчины начали выяснять отношения. В результате участники корпоратива перебили посуду в зале, разбили мебель, подрались и устроили стрельбу, пишет "Блокнот".
На видеозаписи видно, как один мужчина ударом ноги свалил другого со стола, а затем начал избивать. Когда несколько отдыхающих оттащили агрессора, в драку вмешались другие: они начали бить лежащего на полу мужчину ногами.
Также известно, что в ходе выяснения отношений 33-летний предприниматель открыл стрельбу из пистолета "Гроза". "Мужчина произвел выстрел в воздух. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оружие зарегистрировано", — уточнили изданию в полиции, пишет "Росбалт".
Общенациональный траур в России был 26 декабря.
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