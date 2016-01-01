Видео. В Волгограде на корпоративе в день траура произошла драка со стрельбой

Конфликт начался из-за женщины. Выпившие мужчины начали выяснять отношения. В результате участники корпоратива перебили посуду в зале, разбили мебель, подрались и устроили стрельбу, пишет "Блокнот".

На видеозаписи видно, как один мужчина ударом ноги свалил другого со стола, а затем начал избивать. Когда несколько отдыхающих оттащили агрессора, в драку вмешались другие: они начали бить лежащего на полу мужчину ногами.

Также известно, что в ходе выяснения отношений 33-летний предприниматель открыл стрельбу из пистолета "Гроза". "Мужчина произвел выстрел в воздух. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оружие зарегистрировано", — уточнили изданию в полиции, пишет "Росбалт".

Общенациональный траур в России был 26 декабря.