Ведущего прогноза погоды унесло ветром в прямом эфире

Ведущий ирландского телеканала Дерик Хартиган в прямом эфире начал рассказывать зрителям, какая погода ждет их в этот день. Однако закончить свой прогноз мужчине так и не удалось. Сильный ветер унес его вместе с зонтом прямо из кадра.

Этот случай рассмешил коллег ведущего. Спустя несколько секунд он вернулся в кадр, но его зонт сломало и вывернуло наизнанку.

"Мать-природа снова победила. Нет ничего лучше хорошего ирландского лета, чтобы поднять вам настроение к выходным", — написал Хартиган под видео, пишет ura.ru.

В отдельных районах Алтайского края 26 июня пройдут дожди, грозы, град.