Ведущего прогноза погоды унесло ветром в прямом эфире

Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 в прямом эфире порывом сильного ветра унесло из кадра.
Ведущий ирландского телеканала Дерик Хартиган в прямом эфире начал рассказывать зрителям, какая погода ждет их в этот день. Однако закончить свой прогноз мужчине так и не удалось. Сильный ветер унес его вместе с зонтом прямо из кадра.
Этот случай рассмешил коллег ведущего. Спустя несколько секунд он вернулся в кадр, но его зонт сломало и вывернуло наизнанку.
"Мать-природа снова победила. Нет ничего лучше хорошего ирландского лета, чтобы поднять вам настроение к выходным", — написал Хартиган под видео, пишет ura.ru.
В отдельных районах Алтайского края 26 июня пройдут дожди, грозы, град.
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