Велосипедист гонялся по автодороге за паникующим йоркширским терьером

Маленькая собака запаниковала и временно потеряла рассудок. Она бросилась бежать вдоль по аллее, маневрируя между мчащимися по улице автомобилями.

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Происшествие заметил проезжавший мимо велосипедист с экш-камерой на шлеме. Он бросился в погоню, лавируя в трафике почти столь же отважно, как и терьер. Однако поймать пса оказалось не так-то просто. Гонка продолжалась две минуты, и за это время йоркшир успел пробежать шесть кварталов, пока его не поймал за волочащийся поводок отзывчивый дорожный рабочий.

Спасенное животное было возвращено владельцу, о чувствах которого ничего не сообщается, пишет "Росбалт".