Видео. Вулканическая лава "вскипятила" воду в Тихом океане

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Сегодня, 10:30.
Жизнь

Геологическая служба США опубликовала видео извергающегося гавайского вулкана Килауэа, лава которого стекает в Тихий океан.

Вода. Море. Океан.
Вода. Море. Океан. Фото: открытые источники (CC0).

Соприкосновение лавы и воды образует огромные облака пара, а фрагменты лавы взлетают в воздух на высоту более 30 метров.

Вулкан Килауэа считается одним из самых активных. Он извергается последние три десятилетия, но в последние годы этот процесс идет особенно интенсивно. С мая 2016 года вулкан выбрасывает такие объемы лавы, что ее потоки достигают береговой линии, пишет "Росбалт".

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