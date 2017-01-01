Видео. Вулканическая лава "вскипятила" воду в Тихом океане

Геологическая служба США опубликовала видео извергающегося гавайского вулкана Килауэа, лава которого стекает в Тихий океан.
Соприкосновение лавы и воды образует огромные облака пара, а фрагменты лавы взлетают в воздух на высоту более 30 метров.
Вулкан Килауэа считается одним из самых активных. Он извергается последние три десятилетия, но в последние годы этот процесс идет особенно интенсивно. С мая 2016 года вулкан выбрасывает такие объемы лавы, что ее потоки достигают береговой линии, пишет "Росбалт".
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