Видео. Взрыв на стадионе в Манчестере назвали терактом

Власти Великобритании уже назвали произошедшее терактом. Взрыв прогремел в 22.35 по местному времени в фойе стадиона. Очевидцы расходятся в показаниях, одни сообщают, что хлопков было два, другие — один. Концерт проходил на стадионе, рассчитанном на 21 тысячу человек. Местные СМИ отмечают, что основную массу зрителей составляли несовершеннолетние.

Видео с моментом взрыва попало в интернет:

Премьер министр страны Тереза Мэй назвала произошедший в Манчестере взрыв ужасным терактом и прервала избирательную кампанию к парламентским выборам.

Полиция Манчестера сообщила в Twitter, что уничтожила контролируемым взрывом подозрительный предмет в английском городе Манчестер поблизости от того места, где ранее произошел взрыв. Как выяснилось, подозрительный предмет оказался чей-то забытой одеждой, которая не представляла в действительности никакой угрозы, передает ТАСС.

Американская певица Ариана Гранде, выступавшая на стадионе в Манчестере в момент взрыва, не пострадала, сообщает Reuters.

Посольство России в Великобритании пока не располагает данными о том, были ли среди погибших или пострадавших граждане нашей страны.