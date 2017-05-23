Видео. Взрыв на стадионе в Манчестере назвали терактом

Вечером 22 мая на стадионе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арины Гранде прогремел взрыв. По данным полиции города, погибли 19 человек, ранены около 50. Как сообщает Reuters, взрыв мог осуществить террорист-смертник.
Власти Великобритании уже назвали произошедшее терактом. Взрыв прогремел в 22.35 по местному времени в фойе стадиона. Очевидцы расходятся в показаниях, одни сообщают, что хлопков было два, другие — один. Концерт проходил на стадионе, рассчитанном на 21 тысячу человек. Местные СМИ отмечают, что основную массу зрителей составляли несовершеннолетние.
Видео с моментом взрыва попало в интернет:
Премьер министр страны Тереза Мэй назвала произошедший в Манчестере взрыв ужасным терактом и прервала избирательную кампанию к парламентским выборам.
Полиция Манчестера сообщила в Twitter, что уничтожила контролируемым взрывом подозрительный предмет в английском городе Манчестер поблизости от того места, где ранее произошел взрыв. Как выяснилось, подозрительный предмет оказался чей-то забытой одеждой, которая не представляла в действительности никакой угрозы, передает ТАСС.
Американская певица Ариана Гранде, выступавшая на стадионе в Манчестере в момент взрыва, не пострадала, сообщает Reuters.
Посольство России в Великобритании пока не располагает данными о том, были ли среди погибших или пострадавших граждане нашей страны.
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