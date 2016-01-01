Видео. Японцы объяснили туристам, как пользоваться туалетом

В ролике мужчина демонстрирует, как себя правильно вести в туалете в Японии.

Туристов, в частности, информируют о том, что в Японии существуют как напольные унитазы, предполагающие сиденье на корточках, так и обычные. Также показывается, как пользоваться биде. Путешественников призывают не мыть там руки.

В конце видео мужчина в костюме показывает, что после посещения туалета важно протирать свой телефон. Для этого в японских туалетах есть специальные салфетки, пишет "Росбалт".