Видео. Жена вице-премьера Рогозина записала песню про первый полет МС-21

Татьяна Рогозина — жена ответственного за оборонку вице-премьера России Дмитрия Рогозина — записала композицию под названием "Летать", которую посвятила первому полету российского пассажирского лайнера МС-21.
Запись песни вместе с видео испытаний российского авиалайнера опубликовал телеканал "360".
Женщина рассказала журналистам, что вдохновила ее на написание "Летать" атмосфера, царящая в ее семье.
"Мой супруг занимается авиацией, поэтому в доме мы постоянно обсуждаем это, переживаем. В прошлом году полетела ракета, в этом году подняли самолет", — пояснила Татьяна. "Это повод для радости и оптимизма для всех нас и меня в том числе — меня это окрыляет".
Автором музыки к композиции Рогозиной выступил композитор Андрей Ктитарев, который в прошлом сотрудничал с группой "На-На".
Снимать клип жена вице-премьера пока не планирует.
"Пока главный клип этой песни связан с самолетом. Меня это очень устраивает", — пояснила Татьяна – "Не хотела бы сужать, приземлять. Летит самолет, звучит эта песня, и я счастлива и рада этому".
Семье Рогозиных песня очень понравилась, пишет informing.ru.
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