Видео. Жена вице-премьера Рогозина записала песню про первый полет МС-21

Запись песни вместе с видео испытаний российского авиалайнера опубликовал телеканал "360".

Женщина рассказала журналистам, что вдохновила ее на написание "Летать" атмосфера, царящая в ее семье.

"Мой супруг занимается авиацией, поэтому в доме мы постоянно обсуждаем это, переживаем. В прошлом году полетела ракета, в этом году подняли самолет", — пояснила Татьяна. "Это повод для радости и оптимизма для всех нас и меня в том числе — меня это окрыляет".

Автором музыки к композиции Рогозиной выступил композитор Андрей Ктитарев, который в прошлом сотрудничал с группой "На-На".

Снимать клип жена вице-премьера пока не планирует.

"Пока главный клип этой песни связан с самолетом. Меня это очень устраивает", — пояснила Татьяна – "Не хотела бы сужать, приземлять. Летит самолет, звучит эта песня, и я счастлива и рада этому".

Семье Рогозиных песня очень понравилась, пишет informing.ru.