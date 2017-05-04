Видео. Жительницу Новосибирска в квартире поджидала ядовитая змея

Метровая змея неизвестного вида поджидала вечером 3 мая жительницу Новосибирска в квартире на улице Блюхера. Женщина вернулась с работы и обнаружила дома рептилию.
Дама вызвала спасателей. Те, надев средства защиты, выманили змею на лестничную площадку, сумели положить животное в пакет и увезли в зоопарк, пишет Сиб.fm.
По мнению сотрудников муниципальной аварийно-спасательной службы "Витязь", змея жила в какой-нибудь другой квартире этого дома, откуда сбежала и заползла в комнату потерпевшей.
Константин Максимов,
замначальника муниципальной аварийно-спасательной службы "Витязь":
Неизвестно, ядовитая ли змея: специалист зоопарка, который принимал её, не смог сказать, что это за порода. Змея жила у кого-то в квартире, но сбежала по вентиляции или канализации и пробралась в чужую квартиру.
Тем временем "Интерфакс-Сибирь" сообщает, что в зоопарке сделали заключение, что змея предположительно ядовитая.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.