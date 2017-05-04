Видео. Жительницу Новосибирска в квартире поджидала ядовитая змея

Дама вызвала спасателей. Те, надев средства защиты, выманили змею на лестничную площадку, сумели положить животное в пакет и увезли в зоопарк, пишет Сиб.fm.

По мнению сотрудников муниципальной аварийно-спасательной службы "Витязь", змея жила в какой-нибудь другой квартире этого дома, откуда сбежала и заползла в комнату потерпевшей.

Константин Максимов,

замначальника муниципальной аварийно-спасательной службы "Витязь":

Неизвестно, ядовитая ли змея: специалист зоопарка, который принимал её, не смог сказать, что это за порода. Змея жила у кого-то в квартире, но сбежала по вентиляции или канализации и пробралась в чужую квартиру.

Тем временем "Интерфакс-Сибирь" сообщает, что в зоопарке сделали заключение, что змея предположительно ядовитая.