Видео. Журналисты показали внучку Путина

Центр управления расследованиями (ЦУР) разместил видеозапись, на которой якобы показана внучка президента РФ Владимира Путина.
Соответствующую информацию опубликовал "Дождь".
Как указывает ЦУР, сейчас внучке Путина пять лет, она родилась в 2012 году. Ее матерью может быть старшая дочь Путина Мария Фаассен.
Сам ролик мог быть снят в 2013 году в Ново-Огарево.
Как рассказал телеканалу ллавный редактор ЦУР Андрей Коняхин, видео было найдено на странице "Вконтакте" Марии Воронцовой (Фаассен). Этот аккаунт удалили в феврале 2016 года после публикации расследования The New Times о ней. В нем говорилось, что Мария замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном и могла несколько раз менять фамилию, пишет polit.ru.
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