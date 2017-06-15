Видео. Журналисты показали внучку Путина

Соответствующую информацию опубликовал "Дождь".

Как указывает ЦУР, сейчас внучке Путина пять лет, она родилась в 2012 году. Ее матерью может быть старшая дочь Путина Мария Фаассен.

Сам ролик мог быть снят в 2013 году в Ново-Огарево.

Как рассказал телеканалу ллавный редактор ЦУР Андрей Коняхин, видео было найдено на странице "Вконтакте" Марии Воронцовой (Фаассен). Этот аккаунт удалили в феврале 2016 года после публикации расследования The New Times о ней. В нем говорилось, что Мария замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном и могла несколько раз менять фамилию, пишет polit.ru.