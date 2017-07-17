Как облачное видеонаблюдение может помочь вашему бизнесу

Видеонаблюдение как сервис. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Видеонаблюдение как сервис. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Видеонаблюдение как сервис. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Видеонаблюдение как сервис. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Видеонаблюдение как сервис. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Видеонаблюдение как сервис. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Видеонаблюдение как сервис. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Видеонаблюдение как сервис. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Например, до недавнего времени, чтобы организовать на предприятии видеонаблюдение, компании требовалось разработать проект, приобрести все оборудование (камеры, видеорегистраторы, серверы), установить его, подключить к интернету, наладить работу, а потом следить за тем, как все это функционирует, самостоятельно заботиться о техподдержке.

Без подрядчика, который бы поставил систему, здесь зачастую не обойтись. На рынке в Барнауле множество фирм предлагают подобную услугу. Разобраться в том, кому из них можно доверять, не так просто. Хорошо, если проект несложный и не требует самой высокой квалификации, но, если задачи нетривиальные, выбрать исполнителя намного тяжелее.

В 2016 году в Алтайском крае компания "Ростелеком" предложила услугу видеонаблюдения в новом формате — облачном. Сервис "Видеокомфорт" предоставляется по совершенно иной схеме, чем традиционное видеонаблюдение. От клиента требуется только одно — рассказать, для чего и каким образом он хочет использовать видеозаписи и какой у него бюджет. Все остальное сделает оператор.

Специалисты "Ростелекома" организуют доступ в интернет, подберут и установят оборудование (видеокамеры), а архивы видеозаписей и событий будут храниться в надежном дата-центре. Провайдер может работать с камерами клиента, когда они уже есть в наличии, или предоставить оборудование в рассрочку.

Для управления услугой клиент получает доступ к удобному интерфейсу на компьютере и в мобильных устройствах. Он может следить за трансляцией онлайн из любой точки мира, использовать аналитику (например, просматривать события прошедшего времени), сохранять себе фрагменты записей, если есть такая необходимость, делиться трансляцией и многое другое. При возникновении проблем или поломок клиент обращается к оператору, и тот устраняет их настолько быстро, насколько возможно.

Преимущества облачного видеонаблюдения

Не требуется большой бюджет на оборудование. При традиционном способе организации видеонаблюдения придется сразу выложить круглую сумму на аппаратную часть. В случае с облачным сервисом оборудования потребуется доступ в интернет и видеокамеры, которые можно приобрести и в рассрочку. Это огромное преимущество для малого бизнеса и дополнительный плюс для крупных компаний. Все записи хранятся не на предприятии, а в надежных дата-центрах "Ростелекома". Некоторых предпринимателей это смущает — возникает вопрос доверия оператору. Однако, если задуматься, в удаленном хранении видео есть несколько преимуществ. Во-первых, если на предприятие проникнут злоумышленники, то они, повредив камеры, не смогут удалить записи. Во-вторых, оператор несет полную ответственность за сохранность файлов, имеет для этого самое современное и надежное оборудование, заботится о резервном копировании. Простота в организации и использовании. Поставщик услуги берет на себя значительную долю ответственности за работу сервиса — начиная от монтажа оборудования и заканчивая техподдержкой. Развитие и индивидуальный подход. Поставщик облачного видеонаблюдения заинтересован в развитии сервиса, так как оказывает его своим клиентам на постоянной основе. Если у заказчика возникает какая-то новая потребность, ее можно обсудить с оператором и найти оптимальное решение. Операторы разрабатывают опции, ориентированные на конкретные бизнесы и учитывающие их специфику: для магазинов, автостоянок, управляющих компаний в сфере ЖКХ и так далее. Это дает дополнительные преимущества.

При всех перечисленных плюсах пользователю облачного видеонаблюдения придется привыкнуть к новой форме расчета за сервис — абонентской плате. Если при традиционной схеме платить за услугу как таковую после установки оборудования не требуется, то при облачном формате все обстоит иначе. Оператор предоставляет услугу, берет на себя значительную часть работы по ее поддержке и закономерно назначает за это определенную плату.

Например, в сервисе "Видеокомфорт" от "Ростелекома" тариф рассчитывается посуточно и зависит от количества камер, глубины хранения видео (количество дней, записи которых оператор будет сохранять в дата-центре, может варьироваться от трех до 30 суток) и ряда других дополнительных опций. Цена может быть от 250 до 1,5 тыс. рублей в месяц за видео с одной камеры в соответствии с установленным тарифом.

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