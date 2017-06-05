Видео и фотофакты. На Алтае забил коммунальный фонтан, на дороге разлилось целое озеро

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Происшествия

5 мая в Бийске на улице Мартьянова произошла коммунальная авария. Из люка вырывался мощный гейзер, вода растекалась по дороге, сообщают очевидцы в сообществе "Типичный Бийск".

Коммунальная авария на улице Мартьянова в Бийске. 5 июня 2017 года. Фото: скрин с видео Александр Макаров (vk.com/biysk_all).
Коммунальная авария на улице Мартьянова в Бийске. 5 июня 2017 года. Фото: скрин с видео Александр Макаров (vk.com/biysk_all).
Коммунальная авария на улице Мартьянова в Бийске. 5 июня 2017 года. Фото: скрин с видео Александр Макаров (vk.com/biysk_all).
Коммунальная авария на улице Мартьянова в Бийске. 5 июня 2017 года. Фото: скрин с видео Александр Макаров (vk.com/biysk_all).

Напомним, что 25 мая в городе закончилась опрессовка труб и бийчанам дали горячую воду, которую отключали десятью днями ранее. Но и до, и во время испытаний коммуникаций, и после завершения опрессовки, в Бийске случались аварии из-за порывов на коммуникациях. Так 30 мая на улице Мерлина прорвало подземную теплотрассу. В образовавшуюся яму провалилась пожилая женщина. Потерпевшая получила сильнейшие ожоги.

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