Выходные на Алтае начинаются с грозовых дождей

8 июля в отдельных районах Алтайского края синоптики прогнозируют дожди с грозами. Но день обещает быть жарким.
Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.
Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.
Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.
Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.
Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.
Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.
Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.
По данным Алтайского центра по по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе воздух прогреется до +26...+31 градусов, в северных районах местами будет +21...+26. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, при грозах — усиление до 12-17 4-9 м/с.
В Барнауле 8 июля кратковременные дожди с грозой возможны лишь в начале дня. Температура воздуха ожидается +26...+28 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.