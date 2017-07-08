Выходные на Алтае начинаются с грозовых дождей

Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

По данным Алтайского центра по по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе воздух прогреется до +26...+31 градусов, в северных районах местами будет +21...+26. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, при грозах — усиление до 12-17 4-9 м/с.

В Барнауле 8 июля кратковременные дожди с грозой возможны лишь в начале дня. Температура воздуха ожидается +26...+28 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.