Выходные в Кузбассе: куда любят ездить туристы, кроме Шерегеша

Томская писаница

Историко-культурный и природный музей-заповедник в Яшкинском районе Кемеровской области. Создан в феврале 1988 года на базе одной, самой южной, группы скал в нижнем Притомье, протянувшихся на расстояние 50 км и испещренных наскальными рисунками. Здесь сохранилось около 280 древних рисунков, большая часть которых относится к эпохе энеолита и бронзы (III–II тыс. до н. э.).

Помимо наскальных рисунков в музее-заповеднике существует с десяток других экспозиций, в том числе:

"Археодром" — реконструкция археологических жилищ и павильон археологических погребений от неолита (IV тысячелетие до н. э.) до средневековья;

"Музей наскального искусства Азии" — наиболее характерные комплексы наскального искусства Сибири, Средней Азии, Монголии, Китая, Индии, Пакистана; многочисленные копии петроглифов;

Архитектурно-этнографический комплекс "Шорский улус Кезек": усадьба зажиточного шорца (подлинные постройки конца XIX — начала XX веков);

"Мифология, эпос народов Сибири" (культовые изваяния, поминальники, жертвенники, священное дерево);

"Музей естественной истории" — открытый показ материалов по исторической геологии, минералогии, палеонтологии; природа заповедника;

"Славянский мифологический лес" — комплекс дохристианской славянской культуры: реконструкция языческого капища, копий идолов основных славянских богов;

"Монгольская юрта" — отражает условия кочевого образа жизни монгольских скотоводов;

На территории музея есть минизоопарк и действующая часовня Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Здание построено по канонам древнерусского зодчества из лучших сортов дерева (сосна и лиственница) на берегу Томи.

Где находится и как добраться

Музей-заповедник расположен в лесопарковой зоне в 50 км к северо-западу от Кемерово, на правом берегу Томи в районе деревни Писаная Яшкинского района.

Без автомобиля из Барнаула можно добраться с пересадкой на автобусах сначала до Кемерово (билет стоит от 770 рублей, время в пути — 6 часов 45 минут), затем на маршруте "Кемерово — Яшкино" до остановки "Томская писаница" (билет стоит около 100 рублей, время в пути около 1 часа 10 минут).

Сколько стоит

Входной билет:

взрослые — 200 рублей в будни, 250 рублей в выходные;

в будни, в выходные; дети с пяти лет — 150 рублей;

льготные категории граждан и студенты (при наличии документов) — 150 рублей;

для иностранных граждан — 300 рублей.

Помимо входного билета можно потратить деньги на многочисленные экскурсии — пешие, конные, велосипедные и на экспозициях. Цены варьируются от 100 до 500 рублей индивидуально и от 1500 до 4500 рублей с групп в зависимости от вида экскурсии.

На территории заповедника есть множество аттракционов стоимостью от 50 до 350 рублей.

Также можно отдохнуть в палаточном городке со своей палаткой за 300 рублей и таежной беседке за 300 рублей в час. Если хочется экзотики, можно снять монгольскую юрту (2000 рублей сутки за проживание компании не более 4-х человек, свыше — дополнительная плата за каждого 250 рублей в сутки).

Более подробная информация от стоимости услуг и схема проезда есть на сайте музея.

Кузнецкая крепость

Памятник истории и архитектуры федерального значения в Новокузнецке. Каменная крепость на Вознесенской горе построена в 1800-1820 годах по распоряжению императора Павла I как часть Сибирской линии для защиты от китайской угрозы. Ни разу с момента постройки не участвовала в военных действиях. Упразднена как военная крепость в 1846 году.

Внутри крепости располагалось восемь каменных зданий и одно деревянное: гауптвахта, пороховой погреб, солдатская казарма, обер-офицерский дом, солдатская кухня, штаб-офицерский дом, цейхгауз, барнаульская проездная башня, деревянный покой для хранения огнегасительных машин.

Площадь памятника составляет 21 га. Здесь расположена не только сама крепость, но множество других исторических и природных памятников, включая водопад в узком каньоне рядом с местом Верхотомского редута.

В состав музея входит более десятка военно-фортификационных и архитектурных объектов разной степени сохранности. На территории музея имеется несколько археологических памятников разных типов. Сотрудники музея продолжают исследования Кузнецкой крепости (археологические и архивные изыскания). Экспозиции представляют военную историю региона, материалы раскопок Кузнецкого острога, историю укрепленных "линий" и Кузнецкого тюремного замка, располагавшегося на территории крепости.

Где находится и как добраться

Памятник истории располагается по адресу: Новокузнецк, проезд Крепостной, 1.

Можно добраться электричкой с пересадкой в Артыште-2 ("Барнаул — Артышта-2", "Артышта-2 — Новокузнецк", общая стоимость билета около 330 рублей), или прямым автобусом "Барнаул — Новокузнецк", стоимость билета 750-810 рублей. Время в пути — около 8 часов.

Сколько стоит

Вход на территорию музея стоит 20 рублей ,

, комплексный билет на посещение экспозиций — 150 рублей.

Более подробную информацию можно узнать на сайте музея.

Шорский национальный парк

Зимой Горная Шория — горнолыжный курорт. Летом здесь можно отправиться на сплавы, пешие и конные походы, взойти на горные вершины и спуститься в пещеры. Туристские маршруты Шории не требуют специальной подготовки и доступны всем. Наиболее известная достопримечательность — Шорский национальный парк, расположенный на юге Кемеровской области в Таштагольском районе. Самые высокие отметки на территории национального парка — горы Кубез (1555 м) и Лысуха (1648 м). Основная водная артерия — река Мрассу, ее протяженность в границах парка составляет 181 км.

Туристические маршруты национального парка:

"п. Мрассу — п. Усть-Кабырза". Водный. 130 км, 5-10 дней;

"п. Усть-Кабырза — п. Усть-Анзас". Водный. 55 км, 3-7 дней;

"п. Мрассу — г. Мыски". Водный. 265 км, от 14 дней;

"п. Усть-Кабырза — кордон "Медная". Водный. 6 км, от 1 дня;

"п. Усть-Кабырза — кордон "Карчит". Комбинированный. 15 км, от 1 дня;

"п. Усть-Кабырза — кордон "Кабук". Водный. 30 км, от 2-х дней;

"г. Таштагол — ур. Толпышево". Автомобильный. 40 км, от 1 дня.

На территории Шорского национального парка находятся 25 памятников природы, из них наиболее посещаемы водопад "Сага", "Кизасские пещеры", пещеры "Надежда", "Азасская", Грандиозная, скала "Пьющий слон", воклюз "Кабукский", останец "Солдат". Рядом с национальным парком находятся центр горнолыжного спорта — гора Мустаг, "жемчужина Горной Шории" — гора Куль-Тайга с горным озером на ее вершине и этнографический музей под открытым небом "Тазгол".

На территории парка можно заниматься любительской и спортивной рыбалкой.

Где находится

Юридический адрес организации: Таштагол (160 км от Новокузнецка), ул. Садовая, 8а.

Без автомобиля можно добраться только с пересадкой: сначала электричкой или автобусом до Новокузнецка (см. информацию выше), затем от Новокузнецка автобусом (билет стоит около 300 рублей, время в пути 3-3,5 часа) или электричкой (билет стоит 163 рубля, время в пути 4,5 часа).

Сколько стоит

Цены на экскурсии по парку варьируются от 1200 до 1800 рублей с человека в зависимости от числа людей.

с человека в зависимости от числа людей. Можно снять домик за 400 рублей с человека.

с человека. Чтобы попариться в бане, нужно будет заплатить 500 рублей в час.

в час. Парк предоставляет парковку за плату, различное спортивное, рыболовное, туристическое оборудование и снаряжение напрокат. Так, удочку на 12 часов можно взять за 50 рублей.

Более подробную информацию о маршрутах, достопримечательностях и ценах можно узнать на сайте парка. Там же можно подать заявку на посещение.

В самом Таштаголе можно также посетить Музей этнографии и природы Горной Шории. В 2010 году в музее открыли стационарную диораму некрополя "Кабырзинской принцессы". Входная плата символическая.

Голубое озеро в Темиртау

Живописный карьер Голубое озеро или Левобережная Сухаринка расположен в поселке Темиртау Таштагольского района, в 100 км от Новокузнецка. Легко доступен для автотранспорта. Водоем круглой формы, в диаметре достигает 300 метров. Озеро расположено котловане с обрывистыми стенами высотой 40 метров. Образовалось в результате затопления карьера.

Температура воды меняется от 23 градусов на поверхности (летом) до 7 градусов на глубине ниже 35 метров. Глубина — от 12 до 102 метров. Карьер любят сибирские фридайверы. Здесь можно заниматься подводным плаванием 7 месяцев в году в чистейшей бирюзово-голубой воде. На глубине 12 метров есть затопленный грузовик ГАЗ. Можно изучать его подводное существование с помощью водонепроницаемого фотоаппарата — вода в карьере прозрачная, снимки получатся красивые и четкие.

Водоем закрытый, в нем нет крупной рыбы, поэтому он свободен от рыболовных снастей, водного транспорта и прочих опасностей. Единственной сложностью является термоклин на глубине около 9 метров (летом до 13 градусов). Погружаться можно только в гидрокостюмах толщиной не менее 5 мм (желательно 7 мм).

Сколько стоит

На берегу озера находится база отдыха, где можно снять деревянный домик стоимостью от 1500 до 4000 рублей за сутки в зависимости от количества человек.

за сутки в зависимости от количества человек. Также можно поставить свою палатку, место стоит около 250 рублей.

Въезд на пляж на своем авто платный — 100 рублей.

Сайта у базы отдыха нет.

Как добраться

Лучше всего автомобилем до поселка Темиртау. Менее приятные варианты — электрички из Новокузнецка ("Новокузнецк — Ахпун", "Новокузнецк — Тенеш" до станции Учулен, время в пути около 2,5 часов), автобусы из Новокузнецка на Таштагол (остановка Каштау, проезд стоит от 182 рублей, время в пути 2 часа).

Вообще подобных голубых карьеров по Кемеровской области много. Но купаться в несанкционированных местах опасно, поэтому лучше всего поехать в Темиртау, где оборудован пляж.

Зенковский парк

Основан в 1933 году. Парк представляет собой большой смешанный бор (в основном сосновый) с огромным красивым прудом и благоустроенной набережной, с которой открывается вид на противоположный берег. В лесу есть асфальтированные дорожки, где можно кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах, множество разных скульптур в виде животных и птиц — некоторые из них находятся прямо на деревьях. Зимой в парке можно кататься на коньках и лыжах.

На набережной достаточно развитая инфраструктура: есть кафе, шашлычные, аттракционы для детей и лодочная станция с катамаранами. Летом в пруду можно купаться, для этого обустроен пляж. На противоположном от входа берегу стоят санаторий "Шахтер" и парк-отель "Аврора", а в глубине парка расположились корпуса санатория "Прокопьевский".

Сколько стоит

Вход в парк бесплатный.

Можно взять напрокат катамаран — поезда на 40 минут на 4-х человек обойдется в 450 рублей, на час — 650 рублей. Есть катамараны на двоих и с горками, с которых можно скатываться в пруд.

Где находится и как добраться

Располагается по адресу: Прокопьевск, район Зенково, ул. Запарковая, 30 (недалеко от аэропорта Спиченково).

Без автомобиля из Барнаула можно добраться на электричке в сторону Новокузнецка (остановка "Зеньковский парк", время в пути с учетом ожидания в Артыште-2 около 7 часов).

Поднебесные Зубья

Горный хребет в Кузнецком Алатау. Расположен на границе Кемеровской области и Хакасии, вблизи железнодорожной станции Лужба. Ближайший город — Междуреченск, находится в 60 км к западу от Поднебесных Зубьев.

Хребет имеет типичный альпийский облик. В центральной части есть несколько вершин-"зубьев" на высоте более 2 км. Здесь текут чистейшие ручьи и реки из синих каровых озер, много родников, водопадов, порогов. На склонах хребта в истоках рек много каров (углублений) с моренами в устьях. Во многих из них лежат небольшие ледники, находящиеся на аномально низкой высоте.

Высшая точка — гора Верхний Зуб, 2178 м над уровнем моря. К востоку от Поднебесных Зубьев расположена долина реки Харатас (Золотая долина) и высшая точка района на хребте Кара-Тас — гора Старая Крепость (2217 м).

Район Поднебесных Зубьев пользуется популярностью у сибирских туристов, совершающих летние пешие и зимние лыжные походы, а также у горнолыжников и сноубордистов. Здесь есть разветвленная сеть домиков-приютов, работающих круглый год. Интересен этот район и для спортсменов, использующих горные реки для водного туризма. По дороге к вершинам туристы могут наслаждаться разнообразными меняющимися растительностью и рельефом (пихтово-кедровая черневая тайга, субальпийские луга и горная тундра, каменистые осыпи — курумники), водопадами, реками, озерами.

Стоимость маршрутов

Маршруты на Поднебесные Зубья предлагают самые разные. На туристическом сайте Podnebesnie.ru можно купить тур на три дня за 2900 рублей (без учета проезда до Новокузнецка);

(без учета проезда до Новокузнецка); сайт "Туристическая Россия" предлагает туры на семь дней за 2500 рублей с человека (без учета еды и проезда до Новокузнецка).

Недостающее снаряжение выдают. Перед началом похода необходимо регистрировать отряд в МЧС.

Стоимость проживания

В домиках-приютах цены варьируются от 2500 до 4000 тысяч рублей за комнату (в основном туристы живут в поселке Амзас).

рублей за комнату (в основном туристы живут в поселке Амзас). Можно жить в домах за 700-900 рублей за место, но там в комнатах селят по 4-7 человек.

Как добраться

Только с пересадками: сначала электричкой или автобусом до Новокузнецка (см. информацию выше), затем на электричке "Новокузнецк — Междуреченск — Бискамжа" с пересадкой в Междуреченске до станции Лужба (время в пути 3 часа 49 минут, общая стоимость билетов около 120 рублей).