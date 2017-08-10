Выходные в Омске: как добраться, что смотреть и сколько это стоит

Омск. Фото: altapress.ru. Омск. Фото: altapress.ru. Омск. Фото: altapress.ru. Омск. Фото: altapress.ru. Омск. Фото: altapress.ru. Омск. Фото: altapress.ru.

Как добраться?

Самый быстрый способ — на машине. Время в пути составит 11 часов.

Поездом — от 1 965 рублей , время в пути — около 15 часов.

, время в пути — около 15 часов. На электричке выйдет дороже — от 3549 рублей, длительность пути — 13 часов.

Где жить?

Место в хостеле можно снять от 350 рублей в сутки с человека. Гостиницы подороже и начинаются от 1000 рублей за номер за ночь. В стоимость обычно входит завтрак или двухразовое питание. Номера в люксовых отелях вроде "Шато" и "Тетта" стоят от 3 тысяч рублей в сутки.

Что посмотреть?

1. Театры

Омский академический театр драмы — древнейший в городе и всей Сибири. Здание театра построено в стиле сибирского барокко. Стоимость билетов на постановки — от 130 рублей.

Омский государственный музыкальный театр — организован Советом Народных Комиссаров РСФСР. Регулярно актеры театра выступают в США. Билеты — от 200 рублей.

Омский Государственный драматический Пятый театр — один из ведущих государственных театров. Он прославился смелыми творческими экспериментами, постановками, рассчитанными на прогрессивного зрителя. Цена билета — от 250 рублей.

2. Культурные объекты и достопримечательности

Центральная площадь Омска — популярное место прогулок и отдыха горожан. Она расположена рядом с речным вокзалом.

Свято-Успенский кафедральный собор — крупнейший храм Омска. Уникальный памятник архитектуры включен в каталог мировой культуры. Первый камень собора заложил еще Николай II, когда он был цесаревичем.

Тарские ворота — символ Омска. Федора Достоевского в 1850 году завозили через Тарские ворота для отбывания каторги в местнгм остроге. Жители города говорят, что если пройти под воротами и думать о своей мечте, она обязательно исполнится.

3. Памятники и статуи

Памятник Слесарю Степанычу. В центре города (на улице Ленина) можно наткнуться на необычный памятник. Степан запечатлен по плечи вылезшим из канализационного люка. Очень милый и обаятельный, но немного уставший Степан Степаныч улыбается всем, кто остановит на нем свой взор.

Статуя "Люба". Увековеченное изображение молодой девушки — Любови Гасфорд, супруги Густава Гасфорда — одного из генерал-губернаторов Сибири в 19-м веке. Скульптор Сергей Норышев и архитектору Игорь Вахитов создавали Любу по рассказам жителей. Памятник можно найти на пересечении двух улиц – Либкнехта и Ленина.



Памятник "Дон Кихоту". Памятник литературному герою установлен у Омского театра юного зрителя. После спектакля дети и молодежь могут фотографироваться на фоне своеобразного персонажа. Разработкой дизайна памятника занимался Игорь Вахитов.

Памятник Достоевскому. В руке у Федора Михайловича Евангелие, единственная книга, которую он имел право читать, находясь в остроге в Омске.

Памятник городовому. Отлитый из бронзы страж порядка охраняет перекресток улиц Ленина и Партизанской. Городовой покручивает ус, будто перед дамой. Обмундирование и вооружение служителя закона царской России Сергей Норышев воссоздал с фотографий конца 19 века.

Что посмотреть в окрестностях?

Большереченский зоопарк — единственный в России сельский зоопарк. Туристам можно посмотреть на косуль, тигрят, верблюжат. Адрес: ул. Советов, 67.

Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе. На территории дендропарка — 253 вида деревьев и кустарников. В саду можно посмотреть на маакию амурскую, аралию маньчжурскую, бархат амурский, низкую айву, орех грецкий. Экскурсия по времени займет час. Экскурсов расскажет про виды деревьев и их появление. Адрес: ул. Красный Путь, 86.