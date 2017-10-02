Выигравшая автомобиль воспитательница детсада из Власихи не смогла его забрать

"Фольксваген" чего-то там я выиграла (Volkswagen Polo – прим. ред.)? У меня полнейший шок! Честно, было небольшое предчувствие (по пути на мероприятие возникали мысли, что я буду делать с этой машиной?), но поверить в них было сложно. Никогда в жизни так не везло, лотерея – и близко не мое. Вообще до этого дня думала, что призы в подобных розыгрышах получают уже заранее выбранные люди… Мы же с мужем решили купить в "Аксиоме" душевую кабину, примерно за месяц до его окончания: для получения 30-ого купона (1 купон – за каждую тысячу в чеке – прим. ред.) нам не хватало 50 рублей, я еще хотела махнуть рукой, но продавец уговорила "добить" недостающую сумму, вдруг именно он станет счастливым. Возможно, эти 50 рублей помогли нам выиграть такой приз. Самое смешное, что у меня даже прав нет! Перевозить авто придется брату моего мужа. Спасибо огромное "Аксиоме" за те эмоции, которые они мне сегодня подарили! Теперь буду участвовать в подобных розыгрышах и советовать другим: все по-честному.