Выигравшая автомобиль воспитательница детсада из Власихи не смогла его забрать

Свершилось: автомобиль, разыгрываемый "Аксиомой", 1 октября нашел своего владельца! Им стала бывшая воспитательница детского сада из села Власиха Оксана Григорьева, у которой даже не оказалось водительских прав. За руль пришлось посадить брата мужа.
Оксана Григорьева,
победитель розыгрыша:
"Фольксваген" чего-то там я выиграла (Volkswagen Polo – прим. ред.)? У меня полнейший шок! Честно, было небольшое предчувствие (по пути на мероприятие возникали мысли, что я буду делать с этой машиной?), но поверить в них было сложно. Никогда в жизни так не везло, лотерея – и близко не мое. Вообще до этого дня думала, что призы в подобных розыгрышах получают уже заранее выбранные люди… Мы же с мужем решили купить в "Аксиоме" душевую кабину, примерно за месяц до его окончания: для получения 30-ого купона (1 купон – за каждую тысячу в чеке – прим. ред.) нам не хватало 50 рублей, я еще хотела махнуть рукой, но продавец уговорила "добить" недостающую сумму, вдруг именно он станет счастливым. Возможно, эти 50 рублей помогли нам выиграть такой приз. Самое смешное, что у меня даже прав нет! Перевозить авто придется брату моего мужа. Спасибо огромное "Аксиоме" за те эмоции, которые они мне сегодня подарили! Теперь буду участвовать в подобных розыгрышах и советовать другим: все по-честному.
В воскресенье были подведены итоги розыгрыша призов от "Аксиомы", проходившего весь строительный сезон-2017 (с 22 апреля по 1 октября 2017 г.). Всего было выдано 58 тысяч купонов: узнать судьбу своей удачи пришло свыше 5000 человек. Главными спонсорами выступили компании BERGAUF, TIKKURILA, QUELYD и "ДИОЛА". Помимо автомобиля, было разыграно еще 9 ценных призов, включая набор санфаянса, вентилятор, перфоратор и другие.
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