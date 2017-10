Выиграй билеты на "Ночь охотников за рекламой".

Журнал "Я Покупаю. Барнаул" дарит своим читателям возможность бесплатно посетить это событие! Для того чтобы стать участником конкурса до 14 октября на странице @ya_pokupayu_brn в Instagram отметьте в комментариях под постом с конкурсом двух друзей, которым было бы интересно посетить мероприятие. 15 октября редакция журнала выберет победителя.

ABC Show – уникальный формат: лучшие образцы мирового креатива демонстрируются в Full HD качестве на большом экране кинотеатра. Мы выбрали для вас только лучшее — ролики, которые без преувеличения можно назвать произведениями искусства. Это настоящие мини-шедевры кинематографа – истории с оригинальным сюжетом, необычными идеями, блестящей режиссурой, неожиданными креативными решениями.

*В коллекции шоу – ролики-призеры ведущих международных фестивалей рекламы: The One Show, Clio Awards, D&AD, Eurobest, APA Show, Cristal Festival, New York Festivals, Mobius Awards и, конечно же, Cannes Lions, а также золотого парада американского креатива Super Bowl.

18+

