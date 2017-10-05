Выиграй билеты на "Ночь охотников за рекламой"

Сегодня, 12:00.
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24 октября издательский дом "Алтапресс" приглашает жителей города на "Ночь охотников за рекламой". На большом экране кинотеатра Pioneer cinema (пр. Ленина, 102-в, 4-й этаж) вы сможете посмотреть самые лучшие рекламные ролики мира.*

Выиграй билеты на "Ночь охотников за рекламой".
Выиграй билеты на "Ночь охотников за рекламой". Иллюстрация из архива редакции.

Журнал "Я Покупаю. Барнаул" дарит своим читателям возможность бесплатно посетить это событие! Для того чтобы стать участником конкурса до 14 октября на странице @ya_pokupayu_brn в Instagram отметьте в комментариях под постом с конкурсом двух друзей, которым было бы интересно посетить мероприятие. 15 октября редакция журнала выберет победителя.

ABC Show – уникальный формат: лучшие образцы мирового креатива демонстрируются в Full HD качестве на большом экране кинотеатра. Мы выбрали для вас только лучшее — ролики, которые без преувеличения можно назвать произведениями искусства. Это настоящие мини-шедевры кинематографа – истории с оригинальным сюжетом, необычными идеями, блестящей режиссурой, неожиданными креативными решениями.

Узнать больше о "Ночи охотников за рекламой" и купить билет можно здесь >>

*В коллекции шоу – ролики-призеры ведущих международных фестивалей рекламы: The One Show, Clio Awards, D&AD, Eurobest, APA Show, Cristal Festival, New York Festivals, Mobius Awards и, конечно же, Cannes Lions, а также золотого парада американского креатива Super Bowl.

18+

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 03.10.2017 г. по 15.010.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь >>

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