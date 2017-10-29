Википедия поборется с ложь в СМИ

Проект будет называться Wikitribune. На его сайте будут размещать прошедшие тщательную проверку на достоверность новостные материалы на актуальные темы. За подготовку статей к публикации будет отвечать группа редакторов и журналистов.

Пока сервис находится на стадии закрытого бета-тестирования. Уэйлс не назвал дату полноценного запуска, потому хочет сделать это "без лишнего шума", поскольку единовременное появление большого числа пользователей к сайту может нарушить работу Wikitribune.

По словам создателя, он вынашивал идею такого проекта не менее пяти лет. Планируется, что финансирование Wikitribune будет осуществляться за счет добровольных пожертвований, что, как предполагается, позволит сохранить интернет-ресурсу нейтральность. Редактировать новости смогут все желающие пользователи, однако публиковаться они будут только после проверки сотрудниками ресурса.