Викторина. Хорошо ли вы знаете новогодние фильмы?

Каждый год мы смотрим новогоднее и рождественское кино, чтобы создать и укрепить атмосферу праздников. Проверьте, знаете ли вы самые популярные фильмы с праздничным настроением.

Чтобы выбрать фильм, кликните на картинку. Надежда Будрина