Викторина. Проверьте свои знания о распаде СССР

В этом году исполняется четверть века со дня распада СССР. В честь этого события мы предлагаем вам проверить свои знания советской истории.
Итак, выберите в каждом вопросе один вариант ответа. Только чур не подглядывайте в поисковиках.
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