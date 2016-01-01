Викторина. Проверьте свои знания о распаде СССР

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Сегодня, 10:40.
Жизнь

В этом году исполняется четверть века со дня распада СССР. В честь этого события мы предлагаем вам проверить свои знания советской истории.

СССР.
СССР. Фото: Михаил Хаустов.

Итак, выберите в каждом вопросе один вариант ответа. Только чур не подглядывайте в поисковиках.

От редакции: мы немного подправили викторину, так что сейчас все должно отображаться корректно. Спасибо за понимание.

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