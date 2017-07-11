Викторина. Умный интернет-провайдер дарит подарки!

Викторина продлится 2 недели с 7-20 июля 2017 года. Ее итоги будут подведены 21 июля. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 24 июля в офисе компании "Сибирские сети", по адресу: ул.Петра Сухова, 2-в.

Для участия необходимо оставить свои контактные данные и правильно ответить на все вопросы.

Организатор: ООО "Сибирские сети". Подробную информацию о правилах проведения викторины, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу ул.Петра Сухова, 2-в.