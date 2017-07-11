Викторина. Умный интернет-провайдер дарит подарки!

Интернет-провайдер "Сибирские сети" и altapress.ru запускают викторину для самых эрудированных интернет-пользователей. Победители будут определены генератором случайных чисел и станут обладателями ценных и умных подарков.
Первый победитель получит главный приз — ТВ-ПРИСТАВКУ и 2 месяца бесплатного пользования услугой ИНТЕРНЕТ+ТВ. Второму победителю достанется – РОУТЕР и 1 месяц бесплатного ИНТЕРНЕТА и еще шесть призеров получат стильные брендированные сувениры от компании "Сибирские сети".
Викторина продлится 2 недели с 7-20 июля 2017 года. Ее итоги будут подведены 21 июля. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 24 июля в офисе компании "Сибирские сети", по адресу: ул.Петра Сухова, 2-в.
Для участия необходимо оставить свои контактные данные и правильно ответить на все вопросы.
Организатор: ООО "Сибирские сети". Подробную информацию о правилах проведения викторины, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу ул.Петра Сухова, 2-в.
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