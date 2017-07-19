Виктору Буту увеличили срок за выращивание в тюрьме чайного гриба

По словам адвоката, в США популярен напиток из чайного гриба. Его употребляют как заключенные, так и надзиратели.

Виктор Бут также вырастил у себя в камере растение, чтобы лечить желудок. "Внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя. Если там алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле. Тем не менее моего подзащитного лишили определенных послаблений, заработанных за хорошее поведение. Также к его тюремному сроку добавили более 40 дней", — рассказал Тарасов.

Также он сообщил, что за разговор с журналистами срок бизнесмена могут продлить еще на 54 дня, а также лишить некоторых "привилегий", например, возможности пользоваться телефоном и покупать продукты в тюремном магазине в течение года, пишет bfm.ru.

Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб, после чего его вывезли из Таиланда в США с серьезными нарушениями местных и американских законов. Присяжные признали Бута виновным в подготовке "сговора с целью убийства граждан США, убийства военнослужащих и государственных служащих США, сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации и сговора с целью купли-продажи зенитных ракет "земля-воздух". Он приговорен к 25 годам тюремного заключения.