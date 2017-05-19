Виновников смертельного взрыва на заводе под Новосибирском отпустили после суда

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Сегодня, 19:13.
Происшествия

Искитимский районный суд вынес приговор виновникам взрыва на Новосибирском заводе искусственного волокна, который произошел 7 мая 2014 года и унес жизни 3 рабочих. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Обломки цеха №8 НЗИВ после взрыва.
Обломки цеха №8 НЗИВ после взрыва. Фото: berdsk-online.ru.

Суд посчитал, что во взрыве виноваты начальник цеха № 8 51-летняя Елена Косинова и мастер смены цеха 42-летняя Наталья Синельникова. В день происшествия Синельникова разрешила выгрузчикам разгрузить бункер, однако они приступили к работе без спецодежды и спецобуви — эта экипировка обладает диэлектрическими свойствами и исключает появление на теле рабочих статического электричества.

Вечером 7 мая во время разгрузки произошел разряд статического электричества, в результате чего воспламенилась аэровзвесь пыли продукта, котоырй загорелся, а затем взорвался. В результате взрыва погибли трое рабочих — одна женщина и двое мужчин, а цех разрушился.

Следователи в течение 6 дней осматривали место происшествия, назначили два десятка экспертиз и допросили более 50 человек, пишет "НГС.Новости".

Суд сделал вывод, что мастер смены нарушила правила работы на взрывоопасном объекте, а начальник цеха не проконтролировала, как одеты работники. Свою вину подсудимые не признали, они получили по два года условно, однако попали под амнистию, объявленную к 70-летию победы в Великой Отечественной войне — их освободили от наказания.

Решение суда в силу не вступило.

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