Выпуск курсантов военной кафедры.

Этим летом студенты в воинских частях п. Топчиха и г. Алейска прошли учебные сборы, приняли военную присягу, выполнили квалификационные требования по военной подготовке. В этом году учебные сборы прошли более 300 студентов АлтГТУ, из них – около 100 человек обучались по программам подготовки сержантов запаса (мотострелки) и более 200 студентов – по программам подготовки офицеров запаса и рядовых запаса.

Студентам, окончившим обучение по программе подготовки офицеров запаса, присвоен личный номер и звание лейтенант с зачислением в запас. Остальные студенты стали рядовыми и сержантами с зачислением в запас. В этот день им в Торжественной обстановке вручали военные билеты.

Выпускников приветствовал Председатель Правления Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" (АКО ООО РСВА), депутат Барнаульской городской Думы фракции "Единая Россия" Сергей Вячеславович Завалихин, представители Правительства Алтайского края, администрации г. Барнаула.

"Пусть традиция торжественного построения вашей военной кафедры в этот торжественный день сохранится. Поздравляю вас с праздником, желаю вам здоровья, продвижения по службе, успехов в учебе и мирного неба над головой" - отметил Сергей Вячеславович.

Во время торжественного митинга преподавателям военной кафедры АлтГТУ им. И.И. Ползунова вручали благодарственные письма, а особо отличившимся студентам – грамоты и ценные подарки. Курсанты торжественно прощались с боевым знаменем и прошли по площади парадным маршем.