24 июня в Барнауле стартовали выпускные. Это значит, что в ближайшие дни на улицах города будет больше стильных платьев, безупречных костюмов и ослепительных улыбок. В нашей подборке — барнаульские выпускники. И неважно, закончили они школу, вуз, колледж или училище: они все одинаково счастливы и хороши собой.
Ослепительные выпускники на улицах Барнаула: снимки из соцсетей
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