Ослепительные выпускники на улицах Барнаула: снимки из соцсетей

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Сегодня, 09:50.
Жизнь

24 июня в Барнауле стартовали выпускные. Это значит, что в ближайшие дни на улицах города будет больше стильных платьев, безупречных костюмов и ослепительных улыбок. В нашей подборке — барнаульские выпускники. И неважно, закончили они школу, вуз, колледж или училище: они все одинаково счастливы и хороши собой. 

Выпускники 2017.
Выпускники 2017. Фото: instagram.com.

Публикация от @takaya_vot_ya

#выпуск2017 💙

Публикация от Ju (@julia_tukeneva)

Публикация от @katetastan98

Публикация от @svetlanka026r

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