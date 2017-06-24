Ослепительные выпускники на улицах Барнаула: снимки из соцсетей

24 июня в Барнауле стартовали выпускные. Это значит, что в ближайшие дни на улицах города будет больше стильных платьев, безупречных костюмов и ослепительных улыбок. В нашей подборке — барнаульские выпускники. И неважно, закончили они школу, вуз, колледж или училище: они все одинаково счастливы и хороши собой.