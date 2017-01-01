Вырастить и дорастить: как и ради чего алтайские власти поощряют инновационные производства

Николай Чиняков,

вице-премьер правительства Алтайского края:

Ключевая наша задача — создать среду, в которой развиваются инновации. А мы их будем “доращивать” до малых, средних, а в перспективе и крупных предприятий. Это задача стратегическая, она не решается за год или два.

Он приводит пример. Сегодня в минэкономразвития региона анализируют перспективы развития сельского хозяйства.

Николай Чиняков,

вице-премьер правительства Алтайского края:

Мы смотрим в 2030–2050-е годы. Такие исследования проводят известные мировые консалтинговые компании. Мировых трендов, которые имеют непосредственное отношение к аграрной отрасли, много: увеличение населения, сокращение плодородной пашни, дефицит питьевой воды, стремление к экологичности. На перекрестке этих тенденций лежит именно сельское хозяйство. Уже сегодня мы должны понимать: какие наши бизнесы смогут отвечать этим вызовам? Производство антибиотиков, кормовых добавок, средств защиты растений, органической еды, создание новых системы доставки пищи и т. д. Уже есть большой пласт технологий, которые в будущем можно будет применять: удаленный мониторинг полей, системы внесения удобрений, новые шлейфы машин.

Заглянуть в столь далекое будущее необходимо, считает Чиняков. Это позволит понять, на какие разработки нацеливать науку и чем заинтересовывать молодежь.

Однако оценка будущих перспектив не снимает задач по развитию действующих инновационных производств.

Николай Чиняков,

вице-премьер правительства Алтайского края:

Мы стали активно заниматься темой “доращивания”. В крае есть инновационная продукция, которая пока не находит большого спроса в традиционных отраслях. Мы стараемся увеличить их объемы сбыта. Мы создали каталог такой продукции предприятий самых разных отраслей. Ведем переговоры с крупнейшими покупателями и заказчиками, например с госкомпанией “Автодор”.

Главная задача — вычленить ниши, "измеряемые в деньгах", говорит Николай Чиняков.

Николай Чиняков,

вице-премьер правительства Алтайского края:

Но их мы должны обсудить с наукой и производственниками, оценить перспективы, провести испытания. Это кропотливая, небыстрая работа. Скажем, мы начали испытания по новейшим кормовым добавкам в 2015 году, а закончили лишь недавно.

Большой объем работы позволяет развивать деятельность региональных кластеров: биофармацевтического, аграрного машиностроения, композитов, энергомашиностроения и энергоэффективных технологий. Совместная системная работа решает общие для отраслей проблемы. Такую, например, как включение инновационной продукции в регламентирующую документацию. Так, представители бийских предприятий, производящих уникальные стройматериалы, значительно превосходящие прежние аналоги по качеству, рассказывали целые эпопеи о том, как они пытались включить продукцию в С­НиПы. Без этого строители попросту не могут использовать их изделия.

С похожей проблемой сталкивался и Александр Атабаев, руководитель компании "Трубопласт-А".

Александр Атабаев,

руководитель компании "Трубопласт-А" (в интервью СК):

Вот мы сделали панель из вспененного поливинилхлорида для обшивки зданий, и никакого ГОСТа на нее не существует — то есть проектировщики ее в проект не включат, а строители покупать не будут. Чтобы его разработать и принять, нужно провести испытания, ближайшая к нам сертифицированная пожарная лаборатория есть в Новосибирске. Мы привезли туда образцы, на испытания потратили полгода и 256 тыс. руб­лей. Теперь должны в другой лаборатории провести испытания, чтобы получить сертификат соответствия. А такой лаборатории в стране нет, надо посылать за рубеж, в Германию.

Николай Чиняков подтверждает наличие таких проблем и настаивает, что работа по координации действий предприятий кластеров усилится. Будет вестись и взаимодействие с предприятиями и объединениями из других субъектов Федерации. Алтайский край сегодня активно участвует в работе Ассоциации инновационных регионов России. Это позволяет развивать партнерские связи с регионами-лидерами.

Факт

В 2016 году через программы Фонда содействия инновациям поддержано 10 инновационных компаний края, в том числе 7 стартапов на общую сумму более 50,5 млн рублей.