Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов

Американская компания Virgin Galactic провела девятый испытательный полет своего туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
"Осуществлена очередная мягкая посадка Unity", — отметили в Virgin Galactic. По словам компании, полет прошел в небе над пустыней Мохаве в штате Калифорния.
Как и во время последних тестов, корабль, отделившись от своего носителя, мягко спланировал на землю, его двигатели при этом не включались. В ходе испытания пилоты лишь имитировали изменение центра гравитации корабля, которое происходит при включении двигателей.
Greetings from Mojave Air and Space Port! Our team is prepping for a #SpaceShipTwo flight test today pic.twitter.com/knJzHl21oV— Virgin Galactic (@virgingalactic) June 1, 2017
Модель Unity представили в феврале этого года, а первый пробный полет состоялся 8 сентября. Модель создали вместо образца, разбившегося несколько лет назад. Внешне новый корабль почти не отличается от предыдущей модели под названием Enterprise, которая разбилась в пустыне Мохаве на юге Калифорнии в октябре 2014 года при выполнении испытательного полета. Тогда одной из причин крушения назвали ошибку пилота. В результате катастрофы один из пилотов погиб, другой получил ранения. Свой первый пилотируемый полет над пустыней в Калифорнии, преодолев звуковой барьер, аппарат Enterprise совершил в апреле 2013 года. Представители Virgin Galactic уверяют, что после катастрофы сделали необходимые выводы и новая модель стала безопаснее предыдущей.
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