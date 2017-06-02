Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов

"Осуществлена очередная мягкая посадка Unity", — отметили в Virgin Galactic. По словам компании, полет прошел в небе над пустыней Мохаве в штате Калифорния.

Как и во время последних тестов, корабль, отделившись от своего носителя, мягко спланировал на землю, его двигатели при этом не включались. В ходе испытания пилоты лишь имитировали изменение центра гравитации корабля, которое происходит при включении двигателей.

Greetings from Mojave Air and Space Port! Our team is prepping for a #SpaceShipTwo flight test today pic.twitter.com/knJzHl21oV — Virgin Galactic (@virgingalactic) June 1, 2017

Модель Unity представили в феврале этого года, а первый пробный полет состоялся 8 сентября. Модель создали вместо образца, разбившегося несколько лет назад. Внешне новый корабль почти не отличается от предыдущей модели под названием Enterprise, которая разбилась в пустыне Мохаве на юге Калифорнии в октябре 2014 года при выполнении испытательного полета. Тогда одной из причин крушения назвали ошибку пилота. В результате катастрофы один из пилотов погиб, другой получил ранения. Свой первый пилотируемый полет над пустыней в Калифорнии, преодолев звуковой барьер, аппарат Enterprise совершил в апреле 2013 года. Представители Virgin Galactic уверяют, что после катастрофы сделали необходимые выводы и новая модель стала безопаснее предыдущей.