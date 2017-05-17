Вирус WannaCry зашифровал данные в нескольких крупных госорганизациях в Алтайском крае

Несколько больших госорганизаций в Алтайском крае пострадали от вируса WannaCry. Об этом altapress.ru рассказал гендиректор компании "Kaspersky22" Искандер Балубаев. По словам эксперта, данные этих учреждений зашифрованы уже пару дней.
Какие именно это учреждения эксперт не уточнил. Он сказал, что данные, которые зашифровал вирус, восстановить невозможно, если не было бэкапов.
Искандер Балубаев,
гендиректор Kaspersky22:
Коммерческие компании к нам не обращались. Это обычная практика в Алтайском крае — IT-специалисты предприятий в основном стараются решать любые проблемы сами вместо того, чтобы обратиться за помощью в сторонние специализированные компании. К тому же если кто-то узнает о том, что предприятию нанес урон вирус, это повредит его репутации.
По данным altapress.ru, от вируса пострадал также филиал одного из сотовых операторов в Алтайском крае. Существенных проблем не возникло, но была парализована работа офиса примерно на день.
Ранее представители ГУ МВД Алтайского края и СУ СКР по Алтайскому краю рассказали ИА "Банкфакс", что не пострадали от вируса. А источники в банковской сфере сообщили, что атаки вируса на филиалы в крае были, но к серьезным последствиям не привели.
Напомним, атака вируса WannaCry началась 12 мая по всеми миру. Вирус шифрует данные на компьютере и пользователь теряет к ним доступ. Запускается зловредное программное обеспечение, когда человек открывает файлы, прикрепленные к электронному письму из рассылки. Письмо выглядит, как официальное уведомление от банка или какой-то иной организации, поэтому не вызывает подозрений.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.