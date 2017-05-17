Вирус WannaCry зашифровал данные в нескольких крупных госорганизациях в Алтайском крае

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Сегодня, 12:54.
Происшествия

Несколько больших госорганизаций в Алтайском крае пострадали от вируса WannaCry. Об этом altapress.ru рассказал гендиректор компании "Kaspersky22" Искандер Балубаев. По словам эксперта, данные этих учреждений зашифрованы уже пару дней. 

Вирус-шифровальщик.
Вирус-шифровальщик. Фото из архива редакции.

Какие именно это учреждения эксперт не уточнил. Он сказал, что данные, которые зашифровал вирус, восстановить невозможно, если не было бэкапов.

Искандер Балубаев,
гендиректор Kaspersky22:

Коммерческие компании к нам не обращались. Это обычная практика в Алтайском крае — IT-специалисты предприятий в основном стараются решать любые проблемы сами вместо того, чтобы обратиться за помощью в сторонние специализированные компании. К тому же если кто-то узнает о том, что предприятию нанес урон вирус, это повредит его репутации.

По данным altapress.ru, от вируса пострадал также филиал одного из сотовых операторов в Алтайском крае. Существенных проблем не возникло, но была парализована работа офиса примерно на день.

Ранее представители ГУ МВД Алтайского края и СУ СКР по Алтайскому краю рассказали ИА "Банкфакс", что не пострадали от вируса. А источники в банковской сфере сообщили, что атаки вируса на филиалы в крае были, но к серьезным последствиям не привели.

Напомним, атака вируса WannaCry началась 12 мая по всеми миру. Вирус шифрует данные на компьютере и пользователь теряет к ним доступ. Запускается зловредное программное обеспечение, когда человек открывает файлы, прикрепленные к электронному письму из рассылки. Письмо выглядит, как официальное уведомление от банка или какой-то иной организации, поэтому не вызывает подозрений.

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