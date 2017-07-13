Visa хочет отменить наличные

10 тысяч долларов за то, чтобы вообще отказаться от наличных расчетов. Программа стартует в США в августе, сообщает The Wall Street Journal.

У подобной инициативы масса плюсов, и она, несомненно, понравится российским финансовым властям, если Visa захочет воплотить ее и в России.

Наталья Смирнова,

генеральный директор компании "Персональный советник":

Visa у нас известна как компания, которая активно спонсирует проекты по финансовой грамотности, они в свое время достаточно плотно работали с "Сити-банком". Подобную инициативу я бы расценила как повышение финансовой грамотности для малого и среднего бизнеса. Когда бизнес уходит в безнал, он, во-первых, становится финансово более грамотным, во-вторых, так или иначе все транзакции становятся прозрачными. Таким образом, Visa стимулирует выход из тени малого и среднего бизнеса, уплату всех налогов. Но если идти совсем далеко, то себестоимость печатных денег все-таки не нулевая, возможно, такая практика перейдет и на другие сегменты малого бизнеса, и постепенно мы наконец-то будем переходить на безнал, к чему нас активно призывали в свое время наш Центробанк и Минфин, у нас все на это направлено.

С точки зрения законов и правил, ограничение клиентов только безналичными платежами совершенно легально, но многим из них такое положение дел может не понравиться.

Алексей Казарин,

генеральный директор компании "Класс":

Всегда ценно, когда ты имеешь право выбрать форму оплаты: наличную или безналичную. Если потребитель будет ограничен в выборе только лишь безналичной формой, то, наверное, это само по себе может доставить определенные проблемы и дискомфорт. Не думаю, что это может противоречить каким-то правилам, это, скорее, будет правило внутреннего распорядка для каждой конкретной организации, которая будет пользоваться этими услугами.

Ранее сообщалось, что к 2020 году в Норвегии планируют вывести из оборота наличные деньги. Однако в других странах, например, в Германии, психология иная. Немцы абсолютные противники отказа от наличных. В России Минфин хочет поступить, как во Франции, ограничив максимальную сумму оплаты наличными — 300 тысяч рублей, пишет bfm.ru.