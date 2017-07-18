Высокопоставленный генерал МВД получил 7 лет за "золотые парашюты"

По версии следствия, генерал и его подчиненные после ликвидации главка в мае 2014 года "задним числом" изготовили приказы, на основании которых бывшие руководители подразделений получили премии на 19,1 миллиона рублей. Все подсудимые заявили, что не признают вину ни по одному из вменяемых им эпизодов.

По данным Генпрокуратуры России, в мае 2014 года фигуранты дела также потребовали от строительной компании оформить на своих родственников 21 квартиру в новостройках Санкт-Петербурга на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Решением суда на Быкова наложен штраф в размере 400 тысяч рублей. Он лишен звания генерал-майора полиции и приговорен к 7 годам колонии. С прочих осужденных суд постановил взыскать около 17 миллионов рублей. Подельники экс-генерала получили от 3 до 5 лет лишения свободы.