Высший пилотаж: чайка в невероятном пируэте ловко увернулась от дрона

Птица увидела дрон в последний момент и сделала переворот, чтобы увернуться от удара.

Пользователи Reddit обратили внимание на то, что, исполняя фигуру высшего пилотажа, чайка не повернула голову — видимо, она одновременно пыталась увернуться от столкновения и понять, что происходит, пишет Meduza.