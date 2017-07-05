Высший пилотаж: чайка в невероятном пируэте ловко увернулась от дрона

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Вчера, 22:04.
Жизнь

Пользователь YouTube salty673 выложил видео с квадрокоптера, который чуть не столкнулся с летящей чайкой.

Чайки чего-то ждут.
Чайки чего-то ждут. Фото: СС0.

Птица увидела дрон в последний момент и сделала переворот, чтобы увернуться от удара.

Пользователи Reddit обратили внимание на то, что, исполняя фигуру высшего пилотажа, чайка не повернула голову — видимо, она одновременно пыталась увернуться от столкновения и понять, что происходит, пишет Meduza.

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