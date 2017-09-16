Выставка ретро-автомобилей в объективе Олега Богданова

Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В особо ценные экземпляры закрыли двери. Дело в том, что в прошлом году дети залезли в один ретромобиль и случайно каким-то образом спровоцировали пожар. После этого ради общего блага доступ в авто постарались ограничить.

Все самое интересное этого Дня города и юбилея края — в нашей прямой и откровенной трансляции.