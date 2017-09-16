Выставка ретро-автомобилей в объективе Олега Богданова

Традиционная выставка дорогих и красивых ретро-автомобилей прошла в Барнауле. Всего в показе приняли участие 42 единицы техники. Самый возрастной экземпляр — М1 1936 года. Стоимость многих представленных авто — больше миллиона.
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В особо ценные экземпляры закрыли двери. Дело в том, что в прошлом году дети залезли в один ретромобиль и случайно каким-то образом спровоцировали пожар. После этого ради общего блага доступ в авто постарались ограничить.
Все самое интересное этого Дня города и юбилея края — в нашей прямой и откровенной трансляции.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.