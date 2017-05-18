Виталий Иванов единогласно избран генеральным директором "МРСК Сибири"

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Сегодня, 11:25.
Новости компаний

На прошедшем 16 мая 2017 года заседании Совета директоров ПАО "МРСК Сибири" состоялось избрание генерального директора компании. Члены Совета директоров единогласно проголосовали за кандидатуру исполняющего обязанности главы МРСК Сибири Виталия Иванова. С сегодняшнего дня он официально вступил в должность. Одновременно Виталий Иванов продолжает занимать и пост заместителя генерального директора ПАО "Россети".

Виталий Валерьевич Иванов родился в 1970 году в г. Тара Омской области.

В 1993 году окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, электротехнический факультет по специальности "инженер-электрик".

После окончания института принят на работу в ОАО "АК Омскэнерго", где прошел трудовой путь от инженера до заместителя технического директора.

В 2005 году прошел профессиональную переподготовку по программе "Управление развитием компании" в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

С 2006 по 2010 год - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер МРСК Сибири.

С 2010 по 2013 год - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер МРСК Юга.

С 2013 по настоящее время - Заместитель Генерального директора ПАО "Россети".

В ноябре 2016 года был назначен исполняющим обязанности генерального директора ПАО "МРСК Сибири".

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,750 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 228 292 км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 51 529 общей мощностью 12 234 МВА, подстанций 35-110 кВ – 1 765 общей мощностью 30 301,4 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый call-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).

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