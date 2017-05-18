Виталий Иванов единогласно избран генеральным директором "МРСК Сибири"

Виталий Валерьевич Иванов родился в 1970 году в г. Тара Омской области.

В 1993 году окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, электротехнический факультет по специальности "инженер-электрик".

После окончания института принят на работу в ОАО "АК Омскэнерго", где прошел трудовой путь от инженера до заместителя технического директора.

В 2005 году прошел профессиональную переподготовку по программе "Управление развитием компании" в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

С 2006 по 2010 год - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер МРСК Сибири.

С 2010 по 2013 год - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер МРСК Юга.

С 2013 по настоящее время - Заместитель Генерального директора ПАО "Россети".

В ноябре 2016 года был назначен исполняющим обязанности генерального директора ПАО "МРСК Сибири".

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,750 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 228 292 км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 51 529 общей мощностью 12 234 МВА, подстанций 35-110 кВ – 1 765 общей мощностью 30 301,4 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый call-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).