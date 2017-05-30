Вице-мэр Красноярска выпал из окна

В Красноярске погиб исполняющий обязанности вице-мэра города Юрий Прыгин. Мужчина выпал из окна 17-го этажа своего дома в центре города, пишут РИА Новости со ссылкой на официального представителя краевого управления Следственного комитета Ольгу Шаманскую.
Сообщение о происшествии поступило в полицию около восьми часов вечера. Сейчас следователи рассматривают различные версии случившегося, в том числе конфликты в семье.
Парыгин с марта руководил департаментом муниципального имущества и земельных отношений города, он исполнял обязанности вице-мэра Красноярска.
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