Вице-мэр Красноярска выпал из окна

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Сегодня, 08:22.
Происшествия

В Красноярске погиб исполняющий обязанности вице-мэра города Юрий Прыгин. Мужчина выпал из окна 17-го этажа своего дома в центре города, пишут РИА Новости со ссылкой на официального представителя краевого управления Следственного комитета Ольгу Шаманскую.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Сообщение о происшествии поступило в полицию около восьми часов вечера. Сейчас следователи рассматривают различные версии случившегося, в том числе конфликты в семье.

Парыгин с марта руководил департаментом муниципального имущества и земельных отношений города, он исполнял обязанности вице-мэра Красноярска.

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