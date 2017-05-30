Вице-мэр Красноярска выпал из окна

Сообщение о происшествии поступило в полицию около восьми часов вечера. Сейчас следователи рассматривают различные версии случившегося, в том числе конфликты в семье.

Парыгин с марта руководил департаментом муниципального имущества и земельных отношений города, он исполнял обязанности вице-мэра Красноярска.