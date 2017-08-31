Вице-мэра якутского Мирного задержали с марихуаной

"При личном обыске у него был изъят полиэтиленовый пакет, содержимым которого, согласно заключению химической экспертизы, оказалась марихуана", — сообщили в главке.

Экспертиза показала, что вице-мэр, курировавший социальные вопросы, употреблял наркотик, отмечает республиканская пресса.

В полиции же говорят, что речь может идти и о сбыте. Информации о возбуждении уголовного дела пока нет, пишет "Росбалт".

Чиновника уволили.