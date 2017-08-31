Вице-мэра якутского Мирного задержали с марихуаной

Замглавы города Мирный в Якутии Алексея Кузниченко по дороге на работу задержали сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД с марихуаной.
"При личном обыске у него был изъят полиэтиленовый пакет, содержимым которого, согласно заключению химической экспертизы, оказалась марихуана", — сообщили в главке.
Экспертиза показала, что вице-мэр, курировавший социальные вопросы, употреблял наркотик, отмечает республиканская пресса.
В полиции же говорят, что речь может идти и о сбыте. Информации о возбуждении уголовного дела пока нет, пишет "Росбалт".
Чиновника уволили.
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