Вице-премьер Голодец призвала не игнорировать язык рэп-баттлов

"Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь. Вы слышали Oxxxymiron? Это надо почитать, надо вникать. А молодежь понимает сходу. Параллельно формируется другой язык. Он есть, его игнорировать нельзя", — отметила Голодец.

По ее словам, образуется "огромный разрыв, мы с вами говорим на нормальном, литературном языке, но вы посмотрите, как молодые люди переписываются".

"И нельзя в школе учить "Грозу", вечером заниматься в рэп-студии, а потом ругать ребенка на ЕГЭ за то, что он так не поставил запятую или ошибся с написанием какого-то правила", — передает RNS слова Голодец.

По ее мнению, необходимо задуматься над созданием постоянно обновляемой электронной системы словарей русского языка, пишет polit.ru.