Вице-премьер Голодец призвала не игнорировать язык рэп-баттлов

Вице-премьер Ольга Голодец заявила на заседании Совета по русскому языку, что не стоит игнорировать язык, который формируется на рэп-баттлах, сообщает РИА Новости.
"Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь. Вы слышали Oxxxymiron? Это надо почитать, надо вникать. А молодежь понимает сходу. Параллельно формируется другой язык. Он есть, его игнорировать нельзя", — отметила Голодец.
По ее словам, образуется "огромный разрыв, мы с вами говорим на нормальном, литературном языке, но вы посмотрите, как молодые люди переписываются".
"И нельзя в школе учить "Грозу", вечером заниматься в рэп-студии, а потом ругать ребенка на ЕГЭ за то, что он так не поставил запятую или ошибся с написанием какого-то правила", — передает RNS слова Голодец.
По ее мнению, необходимо задуматься над созданием постоянно обновляемой электронной системы словарей русского языка, пишет polit.ru.
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