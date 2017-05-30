"Да пусть хоть пропьют": вице-премьер Щукин прокомментировал судьбу Дворца спорта

Информация о том, что алтайский крайсовпроф, который является собственником Дворца спорта и ведет переговоры о его продаже появилась еще в марте. Объект, по данным altapress.ru, готовы продать за 90 млн рублей. Есть и потенциальный покупатель — частная структура, но никаких четких договоренностей пока нет.

Андрей Щукин,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Сменит ли Дворец спорта собственника? Этот вопрос надо задавать господину Бабушкину. Я не являюсь собственником. Это их объект собственности и, пользуясь этим правом, они могут его продать, пропить, прогулять — все, что угодно. Поэтому это не наши дела.

Глава крайсовпрофа Владимир Бабушкин комментарии о судьбе Дворца спорта не дает.

В апреле губернатор Александр Карлин комментировал ситуацию вокруг главной краевой арены следующим образом: "Мы в этой истории участвуем. Краевое управление спорта и молодежной политики ситуацию отслеживают, чтобы спорт не был обижен".

Глава региона подчеркнул, что крайсовпроф не рассматривается в качестве классического коммерческого арендодателя: "Это организация, которая объединят трудящихся людей. Крайсовпроф не должен ставить базовую цель получение прибыли, нужен честный разговор".

Среди потенциальных покупателей Дворца спорта называют имя Михаила Дроздова, председателя правления компании "Редукционно-охладительные установки". В Барнауле он известен тем, что уже построил ледовый дворец "Динамо" стоимостью более 500 млн рублей.

Справка

В 2016 году "Алтайское краевое объединение организаций профсоюзов" официально отошло от дел, касающихся "Дворца зрелищ и спорта", ликвидировав это подразделение. В этот же период было создано одноименное ООО, которому и было передано право аренды всего объекта и прилегающих гаражей. Тогда председатель крайсовпрофа Владимир Бабушкин говорил, что это сделано для "более эффективного использования имущества при сохранении всех социальных обязательств".