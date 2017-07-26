Вице-премьер Рогозин по дороге на Байконур сочинил песню

"По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории", — написал Рогозин в микроблоге.

По дороге на Байконур в самолёте набросал пару строк. Получилась весёлая песня о грустной историиhttps://t.co/kzpsMruMC0 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 25 июля 2017 г.

Речь в песне идет о влюбленности в 10-м классе в девушку "Ленку", которая разрушилась из-за зависти окружающих, потому что "пошла порочным кругом молва злобная за Ленкой". "Став отцом и дедом мудрым" Дмитрий Рогозин напутствует "беречь эти чувства" и "не сметь обижать любовь".

В припеве есть строчки: "Летку-енку танцевали в клетки/Мы в квартире-клетке/Раз и два". По всей видимости, речь идет о финском танце летка-енка, популярном в советское время. Его мотив и лежит в основе мелодии песни "Ленка-енка" первого вице-премьера, пишет znak.com.

"За два дня до Первомая Мы с тобою повстречались. Помнишь, в лодочке качались, Целовались, в неге тая? Думал я в десятом классе, Что сильней любви не будет. Но завидовали люди. Тёмны люди в своей массе", — начинается песня под названием "Ленка-енка".

"Обижать любовь не смейте! Любовь - это ведь искусство, Оно нежно и ранимо, И оно не терпит фальши", - говорится в третьем куплете.

Автором музыки является композитор Андрей Ктитарев, ролик сделала главный редактор RT Маргарита Симоньян, пишет "РГ". Видео смонтировано из кадров популярных советских фильмов: "Большая перемена", "Кавказская пленница", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и других.

Дмитрий Рогозин — не единственный российский политик, стихи которого перекладывают в песни. В июне певица Наргиз Закирова исполнила композицию о российских военных в Сирии "Верните память" на стихи официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Дипломат рассказала о своем стихотворении продюсеру Максиму Фадееву, который предложил записать. Композиция была исполнена на Московском международном кинофестивале.