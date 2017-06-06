Вице-президент США назвал Россию одной из главных угроз в мире

Майкл Пенс заявил, что Россия, Иран и террористы — это главные угрозы в мире. Вице-президент США уверил союзников по НАТО, что готов помочь им в борьбе с этими угрозами, пишет РИА Новости.
Майк Пенс,
вице-президент США:
От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте – кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад.
По словам Пенса, США полностью готовы выполнять свою союзнические обязательства в рамках НАТО и "придерживаться принципа, что нападение на одного (члена НАТО) – это атака на всех нас".
Майк Пенс,
вице-президент США:
С появлением противников, новых и старых, наш Альянс должен продолжать развиваться, чтобы противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно противостоянию угрозе терроризма.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.