Выяснилось, чем занимается в США "телецелитель" Анатолий Кашпировский

Психотерапевт Анатолий Кашпировский, который стал известным после "излечения" около 10 млн человек через телевизор, стал храповедом, сообщает "Коммерсантъ".
Он продолжает проводить "исцеляющие" сеансы для русских мигрантов в США, на Брайтон-бич.
Сеансы проходят в небольших отелях. За 35 долларов 77-летний Кашпировский предлагает вылечиться от лишнего веса, кариеса, аллергии. Терапию он проводит под музыку, в том числе его собственные романсы.
По данным издания, психотерапевт придумал и новые способы заработать деньги. В частности, в Нью-Йорке он провел "всемирную дистанционную психологическую акцию с восстановлением нормального носового дыхания и избавлением от храпа", для "излечения", по его словам, не нужен даже контакт с "целителем". Чтобы "вылечиться" от храпа, нужно в определенное время сосредоточенно смотреть на любой предмет в течение трех минут, а затем не трогать нос шесть часов. Получилось ли у кого-либо излечиться, не сообщается, пишет znak.com.
В январе 2016 года в Барнауле проходили встречи с Анатолием Кашпировским, известным психоаналитиком, как он сам себя называет.
Справка
Анатолий Кашпировский стал известен в 1980-е годы, когда провел на Первом канале несколько передач "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". По время эфиров он прямо через телевизор "лечил" миллионы зрителей от самых разнообразных заболеваний.
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