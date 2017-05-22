Выяснилось, сколько выходных дней будет на праздник День России

12 июня в стране отмечается государственный праздник — день России. Это официальный нерабочий праздничный день (ст. 112 Трудового кодекса РФ).
Он выпадает на понедельник. Соответственно, в этот праздник россияне будут отдыхать три дня — субботу, воскресенье, понедельник (10, 11 и 12 июня).
Всего в июне будет 21 рабочий день.
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