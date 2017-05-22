Выяснилось, сколько выходных дней будет на праздник День России

1183
Сегодня, 12:06.
Жизнь

12 июня в стране отмечается государственный праздник — день России. Это официальный нерабочий праздничный день (ст. 112 Трудового кодекса РФ).

Флаг России.
Флаг России. Фото: Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

Он выпадает на понедельник. Соответственно, в этот праздник россияне будут отдыхать три дня — субботу, воскресенье, понедельник (10, 11 и 12 июня).

Всего в июне будет 21 рабочий день.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров