Карлин: прохладное лето "прибило" турпоток на Алтай

Губернатор Алтайского края Александр Карлин озвучил оперативные данные числу туристов, которые посетили регион. По словам Александра Карлина, погода повлияла на количество приехавших.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Погода не может не отразиться на туристической отрасли. Это погодозависимая отрасль. Прохладное для Алтая лето нам несколько "прибило" турпоток.
По оперативным данным у нас есть прирост порядка 5%. Но мы рассчитывали на 10%-й рост. Год по туризму у нас не будет провальным, мы закончим с профицитным сальдо, но не с стем, которое ожидали.
Однако точные цифры будут посчитаны в конце года, так как в последнее время в крае прирост турпотока дают ноябрь и декабрь. По словам главы региона, для этого на Алтае вводятся новые объекты для зимнего туризма.
Как рассказал Александр Карлин, накануне ему доложили в барнаульском аэропорту, что на данный период перевезли на 20% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Если эта тенденция сохранится, то к концу года будет 0,5 млн. перевезенных пассажиров, что по словам губернатора, "приличная цифра".
На уточняющий вопрос, сколько точно въехало туристов за лето, Александр Карлин сказал: "Добавьте 5% к 1,4 млн".
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