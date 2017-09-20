Карлин: прохладное лето "прибило" турпоток на Алтай

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Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Погода не может не отразиться на туристической отрасли. Это погодозависимая отрасль. Прохладное для Алтая лето нам несколько "прибило" турпоток. По оперативным данным у нас есть прирост порядка 5%. Но мы рассчитывали на 10%-й рост. Год по туризму у нас не будет провальным, мы закончим с профицитным сальдо, но не с стем, которое ожидали.

Однако точные цифры будут посчитаны в конце года, так как в последнее время в крае прирост турпотока дают ноябрь и декабрь. По словам главы региона, для этого на Алтае вводятся новые объекты для зимнего туризма.

Как рассказал Александр Карлин, накануне ему доложили в барнаульском аэропорту, что на данный период перевезли на 20% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Если эта тенденция сохранится, то к концу года будет 0,5 млн. перевезенных пассажиров, что по словам губернатора, "приличная цифра".

На уточняющий вопрос, сколько точно въехало туристов за лето, Александр Карлин сказал: "Добавьте 5% к 1,4 млн".