Владельца газеты "Ведомости" лишили российского гражданства

МВД лишило российского гражданства Демьяна Кудрявцева, собственника газеты "Ведомости" и других медиаактивов. Издатель уже сдал паспорт и в на днях покинет страну.
Как выяснил РБК, гражданство медиаменеджера аннулировали еще в феврале 2017 года. Решение предоставить ему российское гражданство отменили потому, что Кудрявцев использовал подложные документы или назвал заведомо ложные сведения чтобы его получить. Это следует из акта изъятия паспорта, выписанного в марте.
Ранее сам бизнесмен отмечал, что ложной информации он не давал. В заполненной им семь лет назад анкете не были указаны некоторые данные, но их отсутствие, по его версии, не имеет отношения к его праву иметь российское гражданство.
Также Кудрявцев ранее отмечал, что ?сроки начала "преследования" со стороны миграционного управления совпадают с его участием в сделке по приобретению газеты "Ведомости", и это "вызывает подозрения".
Первое гражданство Демьяна Кудрявцева – израильское. На территории России он находится на основании действий режима безвизового въезда — 90 дней пребывания (на каждые 180 дней в году). По информации источника РБК, близкого к бизнесмену, предусмотренные дни пребывания Кудрявцева заканчиваются в ближайшее время и он будет вынужден покинуть страну.
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