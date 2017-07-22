Владельца газеты "Ведомости" лишили российского гражданства

Как выяснил РБК, гражданство медиаменеджера аннулировали еще в феврале 2017 года. Решение предоставить ему российское гражданство отменили потому, что Кудрявцев использовал подложные документы или назвал заведомо ложные сведения чтобы его получить. Это следует из акта изъятия паспорта, выписанного в марте.

Ранее сам бизнесмен отмечал, что ложной информации он не давал. В заполненной им семь лет назад анкете не были указаны некоторые данные, но их отсутствие, по его версии, не имеет отношения к его праву иметь российское гражданство.

Также Кудрявцев ранее отмечал, что ?сроки начала "преследования" со стороны миграционного управления совпадают с его участием в сделке по приобретению газеты "Ведомости", и это "вызывает подозрения".

Первое гражданство Демьяна Кудрявцева – израильское. На территории России он находится на основании действий режима безвизового въезда — 90 дней пребывания (на каждые 180 дней в году). По информации источника РБК, близкого к бизнесмену, предусмотренные дни пребывания Кудрявцева заканчиваются в ближайшее время и он будет вынужден покинуть страну.