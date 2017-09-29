Владельцы "ВИМ-Авиа" улетели "на зимовку" в теплые края

Устанавливается их местонахождение. Владельцев "ВИМ-Авиа" Рашида и Светлану Мурсекаевых объявят в розыск. Следствие намерено потребовать для них заочного ареста.

По некоторым данным, они улетели в Стамбул. Почему именно туда и как Мурсекаеву это удалось?

Вечером 25 сентября 52-летний Рашид Мурсекаев давал интервью на телекамеры в Москве. В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве. А 26 сентября, как утверждают источники "Интерфакса", Мурсекаев улетел в Стамбул. Но почему в Турцию, а не в Лондон или Монако? Свою версию Business FM изложил адвокат, который ранее сталкивался с Мурсекаевым на судебных процессах.

Александр Трещев,

адвокат:

Каким-то фантастическим образом ему удалось на регулярных турецких авиалиниях покинуть территорию РФ, где против неустановленной группы лиц уже было возбуждено уголовное дело. Почему в Турцию? Потому что у Мурсекаева есть недвижимость в Арабских Эмиратах, в Узбекистане и еще в ряде стран. Но я думаю, что он решил все-таки добраться до АЭ, рассчитывая на то, что из-за особых отношений, из-за лизинга самолетов у них арабы его не выдадут по запросу Генеральной прокуратуры или Следственного комитета.

У Мурсекаева квартира в Москве недалеко от Арбата, в Скатертном переулке, на одной площадке с квартирой Примакова. В том же переулке, по данным СМИ, живут Леонид Федун, Вагит Алекперов. Источник "Ленты.ру" и вовсе сообщал, что Мурсекаев никуда не уезжал, что он якобы находится в Казани, где расположен головной офис перевозчика. Мурсекаевых видели в Казани, но летом.

Дмитрий Семягин,

редактор казанского интернет-издания "Реальное время":

О его пребывании в Казани сегодня, вчера или позавчера никому ничего не известно. Более того, в Казани головного офиса компании нет. И вообще, никакого офиса компании нет. Есть формально головной офис в Богатых Сабах, в районном центре Сабинского района, но это, по сути, формальный офис, там несколько квадратных метров они арендуют, и больше ничего.

В 1990-е уроженец Барнаула Рашид Мурсекаев занимался поставками продуктов питания и ширпотреба из Азии в счет долгов за российское оружие и авиатехнику совместно с Сергеем Недорослевым, ныне президентом группы "КАСКОЛ". Потом Мурсекаев возглавил Морбанк — отраслевой банк Минтранса. Позже компания Мурсекаева получила контроль над Дальневосточным морским пароходством, в 2002 году бизнесмен купил часть "ВИМ-Авиа", а впоследствии получил и полный контроль над авиакомпанией.

Он приобрел 12 подержанных Boeing, и "ВИМ-Авиа" превратилась в крупного чартерного оператора. Собеседники Forbes давали Мурсекаеву такую характеристику: "Великолепный профессиональный спекулянт, который тонко чувствует, когда какие вещи надо делать, какие не надо".

Внезапный отъезд Мурсекаева прокомментировал банкир Александр Лебедев, в прошлом владелец авиакомпании Red Wings.

Александр Лебедев,

председатель совета директоров Национальной резервной корпорации:

Понятна его реакция, там аресты начались, и, наверное, ему не очень хочется... Он хочет пережить этот тяжелый период за границей. Но то, что попадет в розыск, и то, что, скорее всего, в связи с вмешательством президента будут очень тщательно расследовать эту пирамидальную конструкцию, а она, конечно, пирамидальная... Понятно, что билетов продавалось гораздо больше, чем могла компания развезти. Понятно, что компания экономила на лизинговых платежах, на выплатах зарплаты и за керосин, брала кредиты. И часть этих денег — имеется в виду денежный поток — в кармане собственника. Не верю, что он мог спокойно сесть в самолет 26 числа. Кто-то предупредил. Может, какой-нибудь полковник Захарченко из тюрьмы продолжает предупреждать своих подшефных. Это я иронизирую. Полковники Захарченко и на свободе тоже есть. Никто же не отменял "крыши".

Основной владелец "ВИМ-Авиа" — не Рашид Мурсекаев, а его жена Светлана (99%). Правда, люди, имевшие деловые контакты с Мурсекаевым, говорят, что никогда не видели его жену, возможно, она — домохозяйка.

27 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии вице-премьеру Аркадию Дворковичу и министру транспорта Максиму Соколову. Причиной стала ситуация с авиакомпанией "ВИМ-Авиа.

Задержки рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" стали тотальными в конце прошлой недели, когда компании перестали отпускать топливо. В выходные из-за долгов за топливо более чем на 500 млн руб. из Домодедово не смогли вовремя вылететь 20 рейсов "ВИМ-Авиа", в понедельник задержаны еще 28 рейсов, в том числе на курорты, в Китай и на Дальний Восток.

Однако "первый звонок" о будущих проблемах начался еще 29 мая, когда в начале высокого летнего сезоны тысячи туристов не могли улететь по заранее купленным билетам. Ситуацию "разрулили". До осеннего коллапса.

Смерть "ВИМ-авиа" предсказывали уже много лет, умение владельца Рашида Мурсекаева выживать удивляет, говорят почти все собеседники "Ведомостей" в авиатранспортной отрасли. У многих еще большее недоумение вызывает, почему Росавиация (регулятор с огромными полномочиями) не остановила "ВИМ-авиа" этой весной и летом, когда компания задержала под 200 рейсов и резко сократила чартерную программу, отчего в отпуск не полетели 100 000 россиян.

На 29 сентября 30 тысяч пассажиров остаются за рубежом в полной неизвестности.

В Минтрансе собрали оперативный штаб по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа", в Госдуме — комиссию. По данным РБК, правительство предписало "Аэрофлоту" выделить 1,8 млрд рублей для финансирования "ВИМ-Авиа". Само правительство выделило 98 млн рублей из резервного фонда кабинета министров для возвращения людей.

Общая кредиторская задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа", заявившей о прекращении чартерных перевозок, составляет около 7 млрд рублей, заявил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме.

На ситуацию обратили внимание Генпрокуратура, Следственный комитет, Росавиация. Владельцы "ВИМ-Авиа" заявили о готовности отдать бизнес под внешнее управление. К правительству РФ с просьбой вмешаться в ситуацию обратилась Ассоциация туроператоров России (АТОР). В обращении, размещенном на сайте АТОР, говорится, что проблемы авиакомпании могут перерасти "в коллапс рынка и вызывать социальную напряженность", могут пострадать до 100 тыс. российских туристов.

28 сентября Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" объявила об отзыве искового заявления о банкротстве ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" за долги. Учитывая возникшую социальную напряжённость, связанную с деятельностью ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", конкурсный управляющий банком принял решение обратиться в суд с ходатайством о возвращении заявления до определения позиции правительства. Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса", пишет investfuture.ru.

По делу о мошенничестве задержаны гендиректор "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и главбух Екатерина Пантелеева. Оба не признают вину и утверждают, что никаких хищений не было.

Факт

Рашид Мурсекаев первым ввез в Россию крупную партию Boeing и объявил ценовую войну конкурентам, эксплуатирующим российские самолеты. Как результат — очень плотный график чартеров (каждый самолет летал по 10 часов в сутки) и скандалы, когда из-за срыва графика в аэропортах застревали целые туристические группы, писал Forbes в 2005 году.

Внешняя миссия авиакомпании: "Приближать людей к мечте, в какой бы точке земли она не находилась".